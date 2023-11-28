У Росії подовжили арешт журналіста WSJ

Кореспондент The Wall Street Journal утримуватиметься під вартою до 30 січня - загальний строк арешту американського журналіста Евана Гершковича в Росії становитиме 10 місяців.

Суд у Москві продовжив на два місяці арешт кореспондента американського видання The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві. Запобіжний захід продовжено до 30 січня 2024 року, повідомляється у Telegram-каналі московських судів загальної юрисдикції. Так, загальний строк арешту американського журналіста в Росії становитиме 10 місяців.

Адвокати раніше заявляли, що, на думку захисту, журналісту може бути призначений запобіжний захід, не пов'язаний із утриманням під вартою. Матеріали справи Гершковича засекречені.

Читайте також: Wall Street Journal закликає вислати зі США всіх російських журналістів

Затримання та арешт Гершковича

Евана Гершковича затримали наприкінці березня 2023 року в Єкатеринбурзі та згодом пред'явили звинувачення у шпигунстві. За даними російської Федеральної служби безпеки, журналіст, "діючи за завданням американської сторони, здійснював збір даних, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Як пояснили у ФСБ, американського журналіста затримали "при спробі отримання секретних даних". Речник президента Росії Дмитро Пєсков пізніше заявив, що Гершковича "взяли на місці злочину". Захист журналіста наголосив, що той не визнає провину. Заарештований американський кореспондент перебуває у московському СІЗО "Лефортове".

Читайте також: Родина заарештованого у РФ Гершковича просить ООН про допомогу