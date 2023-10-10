Суд у Москві не знайшов підстав скасувати арешт Гершковича

Московський суд відхилив апеляцію на продовження арешту американського журналіста, обвинуваченого в РФ у шпигунстві. США вимагають негайно звільнити кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Московський міський суд у вівторок, 10 жовтня, визнав законним продовження тримання під вартою кореспондента американського видання The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича.

Суд розглядав апеляцію на рішення про продовження арешту, ухвалене ще в травні. Термін цього запобіжного заходу закінчився 30 серпня. Втім, у серпні Лефортівський суд Москви знов продовжив утримання журналіста під вартою, тепер вже до 30 листопада.

Процес відбувався у закритому режимі, оскільки матеріали справи Гершковича засекречені. У відкритому режимі суд оголосив лише резолютивну частину апеляційної ухвали. Адвокати раніше заявляли, що, на думку захисту, журналісту може бути призначено запобіжний захід, не пов'язаний із утриманням під вартою.

До мосміськсуду прийшли представники американської дипмісії, у тому числі посолка Лінн Трейсі, а також батьки Гершковича, які приїхали до Росії зі США. На саме засідання їх не допустили, втім, батьки змогли поспілкуватися із сином коли суд пішов у нарадчу кімнату для ухвалення рішення.

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Посолка США розчарована рішенням суду

Лінн Трейсі за підсумками засідання суду заявила, що у Вашингтоні "вкрай розчаровані" відхиленням апеляційної скарги Гершковича, зазначивши, що їй не вдалося поговорити з журналістом, вона змогла лише побачити його у залі суду.

"Порушуючи свої зобов'язання і домовленості, укладені між нашими країнами, Росія відхилила прохання США про консульський доступ вже тричі відтоді, як мені вдалося відвідати Евана в квітні", - додала Трейсі.

Вона наголосила, що позиція адміністрації США залишається незмінною - Гершкович був затриманий безпідставно під час здійснення журналістської діяльності і має бути звільнений.

Затримання та арешт Гершковича

Кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали наприкінці березня в Єкатеринбурзі у справі про шпигунство. З початку квітня він перебуває у СІЗО "Лефортове".

За версією російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), кореспондент нібито збирав секретні відомості про одне із підприємств російського ВПК "за завданням американської сторони". Гершкович звинувачення заперечує.

Видання "Медуза" повідомляло, що перед затриманням у Єкатеринбурзі Гершкович їздив до Нижнього Тагілу, де знаходиться підприємство "Уралвагонзавод", що в тому числі займається виробництвом військової техніки.

Одночасно з Гершковичем було затримано сімейну пару з Нижнього Тагілу - співробітників "Уралвагонзаводу". Крім того, у квітні було затримано піарника Ярослава Ширшикова, який першим розповів про затримання Гершковича. У червні Ширшикова відпустили із СІЗО.