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Максим КацФото: Максим Тиньков/Wikimedia
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ оголошено в розшук Максима Каца й Андрія Заякіна

Аліна Коломієць
14 хв. тому

Проти російського блогера Максима Каца кілька місяців тому в РФ порушили кримінальну справу через "фейки" про російську армію. Заякіна судили за статтею про фінансування екстремізму.

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Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук російського опозиційного політика й блогера Максима Каца, а також співзасновника проєкту "Диссернет", журналіста "Нової газети" Андрія Заякіна, повідомляє в суботу, 29 жовтня, онлайн-видання "Медіазона". 

Кац написав на своїй сторінці у Twitter, що про такий розвиток подій дізнався з новин. Виклавши копію картки зі своїми особистими даними, опубліковану на порталі МВС РФ, він зазначив, що волів би поцікавитися у російського відомства, за яким принципом воно визначає національність.

Політик розповів також, що про кримінальну справу, порушену проти нього за статтею про "фейки" про ЗС РФ, він дізнався випадково кілька місяців тому, коли замовив довідку про відсутність судимості.

22 липня мін'юст РФ вніс Максима Каца до реєстру фізосіб-"іноагентів" із зазначенням, що його джерелом фінансування виступає Україна.

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Потрапив у базу сайту "Миротворець"

Водночас 4 жовтня сам Кац повідомив, що його внесено в базу скандально відомого українського сайту "Миротворець" за буцім пропаганду "російсько-фашистського нацизму та шовінізму". "Я завжди намагаюся бути об'єктивним і ось в Росії я іноагент, який працює на Україну, а в Україні я пропагандист російсько-фашистських ідей. Це означає, що жодна пропаганда мною незадоволена. І це добре", - написав тоді російський політик.

Переслідування журналіста Андрія Заякіна

Раніше у федеральний розшук у Росії було оголошено журналіста "Нової газети" Андрія Заякіна, співзасновника проєкту "Диссернет", що перевіряє наукові роботи на наявність плагіату. У серпні проти нього було порушено кримінальну справу за статтею про фінансування екстремістської діяльності через пожертвування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального. Це стало першою подібною справою через пожертви на користь ФБК у Росії.

У день, коли набуло чинності рішення суду про визнання організації опозиційного політика Олексія Навального екстремістською, Заякін переказав їй донат у 1000 рублів.

29 серпня Басманний районний суд Москви призначив Заякіну заборону певних дій, а конкретно: виходити з дому з 20.00 до 8.00, спілкуватися з фігурантами справи, надсилати й отримувати кореспонденцію, а також користуватися телефоном та інтернетом.

Про від'їзд журналіста з РФ досі не повідомлялося.

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