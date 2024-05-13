У РФ нарікають на масову атаку БпЛА: є пошкодження

У міноборони РФ відзвітували про збиття десятків дронів та кількох ракет над територією РФ і в небі над Кримом. Тим часом у Липецькій області повідомили про пожежу на електропідстанції.

Міністерство оборони РФ повідомило про перехоплення й збиття в ніч на понеділок, 13 травня, загалом 31 безпілотного літального апарата (БпЛА) над кількома російськими регіонами, а також у небі над анексованим РФ півостровом Крим. Згідно з оприлюдненим зведенням російського оборонного відомства, ці літальні апарати були запущені з території України.

Крім того, за даними російських військових, їм також вдалося збити "дванадцять реактивних снарядів РСЗВ "Вільха" і дванадцять БпЛА над територією Бєлгородської області, вісім БПЛА над територією Курської області", а ще чотири БпЛА "було перехоплено над територією Липецької області". На додачу силами російської протиповітряної оборони збито "чотири авіаційні керовані ракети Storm Shadow і сім БпЛА" у небі над Кримом, запевнили в Москві.

Читайте також: У Бєлгороді завершили розбір завалів після руйнації частини будинку: 15 загиблих

У Липецькій області повідомляють про пожежу на електропідстанції

Тим часом губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов повідомив про пожежу на одній з електропідстанцій області внаслідок нічної атаки БпЛА. "БпЛА подавлено на території Становлянського округу. (...) Жертв немає. Ліквідується загоряння на території електропідстанції", - написав російський посадовець у Telegram-каналі.

У Києві поки не коментували ці інциденти.

Упродовж останніх місяців Україна посилила свої атаки на російську територію із застосуванням БпЛА різної дальності. Крім посилення інтенсивності самих ударів, українським силам вдалося значно розширити зону ураження російських військових і промислових об'єктів, яка тепер становить близько 1,5 тисячі кілометрів від українсько-російського кордону, на що вказували аналітики українського спеціалізованого видання Defence Express.

До атак дронами по території РФ залучено як сили ЗСУ, так і сили Служби безпеки України (СБУ), а також загони Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України.