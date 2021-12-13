У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео)

Під старими будівлями 60-70-х років збереглися такі підвали, що тягнуться від першого до останнього під'їзду. Колись тут були передбачені резервуари для води й навіть туалети - зараз усе це, м'яко кажучи, у не дуже справному стані. І ось, що всередині: