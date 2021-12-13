У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео)

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Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі стихійного лиха чи військової загрози. Чи придатні для захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.
Під старими будівлями 60-70-х років збереглися такі підвали, що тягнуться від першого до останнього під'їзду. Колись тут були передбачені резервуари для води й навіть туалети - зараз усе це, м'яко кажучи, у не дуже справному стані. І ось, що всередині:
Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.
З одного боку - мігранти на білорусько-польському кордоні. З іншого - скупчення російських військ. Чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не запізно реагує на них?