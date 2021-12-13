 У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.12.2021

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Політика й суспільство

У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео)

Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі стихійного лиха чи військової загрози. Чи придатні для захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.

Ключі до підвалів-сховищ мають бути в ОСББ чи керуючих компаній, що раніше були ЖЕКами

Ключі до підвалів-сховищ мають бути в ОСББ чи керуючих компаній, що раніше були "ЖЕКами"

Під старими будівлями 60-70-х років збереглися такі підвали, що тягнуться від першого до останнього під'їзду. Колись тут були передбачені резервуари для води й навіть туалети - зараз усе це, м'яко кажучи, у не дуже справному стані. І ось, що всередині:

  

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Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео)

Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.  

Загрози на українському кордоні: Київ недооцінює небезпеку? (відео)

З одного боку - мігранти на білорусько-польському кордоні. З іншого - скупчення російських військ. Чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не запізно реагує на них?  

Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео)

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції та можливість об'єднання з Аваковим та Разумковим.  

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Докладно

Автомобіль патрульної поліції України у Києві

Звільнення Гогілашвілі: як не допустити повторення історії

Олександр Гогілашвілі опинився в центрі гучного скандалу після конфлікту зі своїми підлеглими на блокпості на Донеччині.  

На Китай припадає лише один відсоток експорту Литви

Давид проти Голіафа: як Литва протистоїть Китаю

Мало яка країна так затято протистоїть тиску Китаю як Литва. Чому вона це робить?  