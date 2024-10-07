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У ПС ЗСУ визнали удар РФ по авіабазі Старокостянтинів

Валерій Сааков
7 жовтня 2024 р.

Один з випущених військами РФ трьох "Кинджалів" влучив у аеродром на Хмельниччині, визнали в ПС ЗСУ. Дві інші ракети перехоплено.

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Пуск ракети "Кинджал"
Пуск ракети "Кинджал" (ілюстративне фото)Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Одна із трьох аеробалістичних ракет "Кинджал", випущених під час вчиненої зранку понеділка, 7 жовтня, атаки військ РФ, влучила у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Дві інші ракети цього типу вдалося перехопити засобами ППО на Київщині, зазначили в ПС ЗСУ. Крім того, пресслужба Старокостянтинова попрохала мешканців перебувати в укриттях навіть після завершення повітряної тривого через загрозу детонації боєприпасів.

Водночас у Хмельницькій ОВА запевнили, що "влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було". Про загиблих і травмованих нічого не повідомлялося. Натомість про військову інфраструктуру в повідомленні ОВА не згадувалося.

Також повідомлялося про збиття у небі над Україною 32 БпЛА типу Shahed, ще 37 безпілотників було локаційно втрачено, а один перебував у повітрі, додали в пресслужбі ПС ЗСУ. Пуски цих БпЛА проводилися одразу з кількох російських регіонів, уточнили в пресслужбі.

Читайте також: Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

Крім того, за ніч війська РФ випусnили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-59, а також ракету невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, додали в ПС ЗСУ.

Чим важливий аеродром у Старокостянтинові?

Як повідомляли ЗМІ, зокрема інформагенція Reuters, авіабаза у Старокостянтинові нині вважається однією із найбільш обладнаних у країні. На цьому аеродромі є спеціально укріплені укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга. Опитані агенцією військові аналітики зазначали, що Росія, ймовірно, цілить по інфраструктурі українських аеродромів, аби ускладнити можливості для експлуатації наданих Україні літаків F-16.

Показово, що в усіх навчаннях, що проводилися на території України із залученням авіації партнерів, саме аеродром у Старокостянтинові відігравав значну роль, наголошувала агенція.

Крім того, спеціалізоване видання Defense Express в одній зі своїх публікацій нагадувало, що за СРСР саме аеродроми в західних радянських військових округах оснащувалися залізобетонними укриттями для бойових літаків.

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