У Парижі обвалилися лопаті вітряка кабаре "Мулен Руж"

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Це перший такий випадок з моменту відкриття кабаре у 1889 році.

Лопаті вітряка знаменитого кабаре "Мулен Руж" у Парижі обвалилися у ніч на четвер, 25 квітня. Як повідомляє агенція AFP з посиланням на пожежників, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а ризику подальшого обвалення немає. Причина цієї аварії поки невідома.

За даними французького телеканалу BMF, аварія сталася між другою та третьою годинами ночі.

Біля кабаре "Мулен Руж", 25 квітня 2024 Фото: Benoit Tessier/REUTERS

Кабаре "Мулен Руж" (з французької "Червоний Млин" - Ред.) із характерними червоними лопатями вітряків розташоване на півночі Парижа. Це одна з найбільш відвідуваних визначних пам'яток французької столиці. Кабаре, відоме як місце появи танцю канкан, почало працювати у 1889 році.

За словами представника "Мулен Руж", щотижня технічні групи кабаре перевіряють механізм вітряка і жодних проблем не помітили. "Це перший випадок, який трапився з тих пір, як кабаре відкрило свої двері 6 жовтня 1889 року", - додав він у коментарі AFP.

Інцидент стався за кілька місяців до проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року в Собор Паризької Богоматері, який вважається одним із символів міста, сталася сильна пожежа, яка дуже пошкодила будівлю, її шпиль завалився. Причини пожежі досі повністю не з'ясовані. Припускається, що загоряння могло спричинити замикання електромереж чи кинутий недопалок.

Кабаре після аварії Фото: Benoit Tessier/REUTERS

16 квітня 2023 року горіла будівля Берсен, одна з найстаріших і найвідоміших пам'яток Копенгагена.