У Копенгагені горіла одна з найвідоміших пам'яток - Берсен

Будівля Берсен, яку охопило полум'я, розташована неподалік парламенту Данії та резиденції уряду. Вона була побудована у 1619-1640 роках. Це одна з найстаріших і найвідоміших пам'яток міста.

Масштабна пожежа у вівторок, 16 квітня, охопила будівлю колишньої фондової біржі Копенгагена - Берсен, повідомляє агенція AFP. Загоряння сталося близько 7:30 ранку за місцевим часом, під час пожежі на вулицю впав 54-метровий шпиль історичної будівлі. До порятунку від вогню були залучені більше сотні пожежників.

Вдень данська служба порятунку повідомила, що вогонь "під контролем", і пожежники мають справу з "остаточним гасінням". Однак перед цим у рятувальній службі попередили, що не можуть дати "жодних гарантій", що фасад будівлі вдасться врятувати.

"Фасади все ще стоять, але вони починають піддаватися, оскільки конструкція згорає. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб захистити фасади, але не можемо дати жодних гарантій", - сказав на пресконференції директор служби надзвичайних ситуацій Данії Якоб Ведстед Андерсен.

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"Нам усім боляче бачити Берсен у центрі Копенгагена у вогні. Це спільна культурна спадщина", - сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у коментарі громадському мовнику DR.

Внаслідок пожежі впав 54-метровий шпиль будівлі Фото: Ida Marie Odgaard/Scanpix/REUTERS

Король Данії Фредерік заявив, що країна зіткнулася з "сумним видовищем". "Важлива частина нашої архітектурної спадщини була і залишається у вогні", - зазначив він у соцмережі X.

Мерка Копенгагена Софі Хесторп Андерсен, виступаючи біля палаючої будівлі, повідомила, що місто та Торгова палата Данії, яка нині розміщується у будівлі, вже вирішили спробувати відновити її, однак деталі, зокрема щодо фінансування, доведеться визначити пізніше.

До ліквідації пожежі були залучені більше сотні пожежників Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/AP/picture alliance

Будівля Берсен розташована неподалік парламенту Данії та резиденції уряду. Її побудували на замовлення ​​короля Крістіана IV у 1619-1640 роках. Це одна з найстаріших і найвідоміших пам'яток Копенгагена. У Берсені зберігалася величезна колекція творів мистецтва. Найцінніші картини з будівлі були швидко перевезені до сусіднього Національного музею Данії.

Шпиль, який впав на вулицю, був відомий своїм характерним дизайном - він складався з переплетених хвостів чотирьох драконів, які мали захищати будівлю як від ворогів, так і від вогню, пише AFP.