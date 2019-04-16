Собор Нотр-Дам готовий до реставрації - вона має початися взимку

Пошкоджений внаслідок пожежі в 2019 році Собор Паризької Богоматері готовий до реставрації після двох років робіт зі зміцнення конструкцій та очищення уцілілих частин будівлі. Зараз розпочався тендерний процес, тобто відновлення може розпочатися цієї зими, повідомила в суботу, 18 вересня, у Парижі компанія, яка займається реконструкцією, інформує агенція dpa.

"Роботи, що стартували 16 квітня 2019 року, які були спрямовані на зміцнення конструкцій і на гарантування безпеки, завершені вчасно", - цитує заяву компанії агенція "Інтерфакс-Україна".

Реконструкція за п'ять років

Метою досі залишається відкрити відновлений собор у 2024 році. Щоб укластися в графік, вже спиляли тисячу дубів, необхідних для відновлення шпиля та нефу. Також вже обрали експертів, яким доручили реставрувати розібраний орган собору.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон обіцяв, що реставрація собору займе п'ять років. Однак, як зазначає газета "Figaro", вже зараз зрозуміло, що за такий термін повністю завершити всі роботи не вдасться.

Нагадаємо, у квітні 2019 року в соборі, який вважається одним із символів Парижа, сталася сильна пожежа, яка дуже пошкодила будівлю, її шпиль завалився. Причини пожежі досі повністю не з'ясовані. Припускається, що загоряння могло спричинити замикання електромереж чи кинутий недопалок.