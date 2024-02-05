У низці аеропортів Німеччини готують великий страйк

Профспілка Ver.di закликала працівників наземних служб авіакомпанії Lufthansa до страйку в аеропортах Берліна, Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Гамбурга і Дюссельдорфа.

Німецька профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa до 27-годинного попереджувального страйку. Як повідомили в понеділок, 5 лютого, представники профспілки, страйк розпочнеться о четвертій ранку 7 лютого і триватиме до сьомої ранку наступного дня. Він зачепить аеропорти Берліна, Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Гамбурга і Дюссельдорфа, йдеться в повідомленні.

У Lufthansa заявили, що внаслідок страйку постраждають понад 100 тисяч пасажирів і різко розкритикували плани профспілки. "Страйк такої тривалості та масштабів ще до початку самих тарифних переговорів абсолютно незрозумілий", - вважають в авіакомпанії.

Ver.di вимагає підвищити на 12,5 відсотка (але не менше ніж на 500 євро на місяць) зарплати 25 тисячам працівникам аеропортів, які здійснюють контроль пасажирів, багажу та персоналу. Крім того, профспілка домагається виплат співробітникам разових премій у розмірі 3000 євро для компенсації інфляції.

Низка страйків у Німеччині

1 лютого в 11 німецьких аеропортах відбувся страйк співробітників наземних служб, унаслідок чого понад тисячу авіарейсів було скасовано.

Днем пізніше майже по всій країні відбулися страйки працівників міського громадського транспорту, в яких брали участь водії автобусів, трамваїв і машиністи метро.

Раніше в січні машиністи Deutsche Bahn провели кілька страйків, крім того, у Німеччині від початку року страйкували будівельники і лікарі, і вже багато тижнів у різних землях ФРН проводяться акції протесту фермерів.