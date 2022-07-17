У Німеччині знищать 3,9 мільйона доз вакцини від коронавірусу - ЗМІ

З грудня минулого року до кінця червня поточного збіг термін придатності 3,9 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробника Moderna. Про це у неділю, 17 липня, повідомляють видання групи Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на відповідь міністерства охорони здоров'я ФРН депутату Бундестагу від ХДС/ХСС Штефану Пілзінґеру (Stephan Pilsinger).

У коментарі ЗМІ депутат зазначив, що "держава не повинна бездумно викидати податкові гроші громадян, особливо у час жорсткого бюджету та інфляції".

Раніше повідомлялось, що у квітні німецьке мінохорони здоров'я припускало знищення трьох мільйонів доз вакцини до кінця червня.

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Між тим Глобальний альянс з вакцин та імунізації GAVI оголосив, що більше не приймає пожертви через відсутність попиту. Разом з ВООЗ та Коаліцією з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI) GAVI координує ініціативу COVAХ, спрямовану на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для країн світу. У рамках цієї ініціативи Німеччина передала іншим каїнам світу понад 10 мільйонів доз вацини. Ще понад сім мільйонів ФРН передала безпосередньо іншим країнам, також і Україні.

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