У Німеччині узгодили пакет фінансової допомоги у 7,5 мільярда євро

У правлячій "великій коаліції" в німецькому Бундестазі, що складається з фракцій ХДС/ХСС та СДПН, в ніч на четвер, 4 лютого, оголосили про узгодження нового масштабного пакету фінансової допомоги для подолання наслідків пандемії COVID-19 для економіки Німеччини. Співголови СДПН Саскія Ескен (Saskia Esken) і Норберт Вальтер-Борйянс (Norbert Walter-Borjans) оцінили його розмір у щонайменше 7,5 мільярда євро. Від партії ХДС в переговорах вперше брав участь її новий голова Армін Лашет (Armin Laschet).

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Мільярд євро на допомогу культурі

"Коаліція до самого кінця демонструє свою здатність до дій", - прокоментував результати переговорів глава фракції ХДС/ХСС Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus). Він високо оцінив роботу Лашета, який до цього очолював землю Північний Рейн-Вестфалія. Лашет "відмінно вписався" в переговори, "ніби був тут завжди", зауважив Брінкгаус.

Пакет допомоги передбачає разові виплати по 150 євро тим, хто отримує соціальну допомогу, і батькам за кожного з дітей. Гастрономічному бізнесу продовжать податкові пільги, а на допомогу культурі виділять додатковий мільярд євро. Бізнес також отримає податкові послаблення.

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Падіння ВВП Німеччини на п'ять відсотків

ВВП Німеччини знизився в 2020 році, за попередніми даними, на п'ять відсотків, повідомило 14 січня федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis) і нагадало, що в 2009 році, під час фінансово-економічної кризи, падіння склало 5,7 відсотка.

Раніше багато хто прогнозував і побоювалися, що підсумки року будуть значно гіршими. "У міжнародному порівнянні німецька економіка пройшла кризу 2020 року, схоже, істотно краще, ніж більшість інших європейських країн", - підкреслив під час пресконференції, що відбулася онлайн, глава відомства Ґеорґ Тіль (Georg Thiel).