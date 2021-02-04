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Велика коаліція

Велика коаліція - коаліція між двома великими або найбільшими політичними партіями. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "велика коаліція".

Велика коаліція часто виникає тоді, коли одна з великих політичних сил за результатами виборів не може самостійно або в коаліції з меншими партіями сформувати уряд. Прикладом великої коаліції є коаліція між консервативним блоком у складі Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу, з одного боку, та Соціально-демократичною партією Німеччини - з іншого. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині узгодили пакет фінансової допомоги у 7,5 мільярда євро

У Німеччині узгодили пакет фінансової допомоги у 7,5 мільярда євро 04.02.2021

Правляча коаліція в німецькому Бундестазі домовилася про виділення нового 7,5-мільярдного пакету допомоги економіці ФРН.
Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії

Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії 06.12.2019

Співголовами СДПН на з'їзді партії обрали Норберта Вальтера-Борйанса та Саскію Ескен. Раніше цей тандем переміг під час голосування серед членів СДПН.
Керівництво СДПН може тимчасово перейти до трьох співголів - ЗМІ

Керівництво СДПН може тимчасово перейти до трьох співголів - ЗМІ 03.06.2019

Соціал-демократичною партією Німеччини після відставки Андреа Налес можуть тимчасово керувати троє співголів, такий варіант нині обговорюється, повідомляють німецькі ЗМІ.
Меркель: Уряд ФРН продовжить роботу попри відставку Налес

Меркель: Уряд ФРН продовжить роботу попри відставку Налес 02.06.2019

Уряд Німеччини після відставки Налес продовжить працювати з усією серйозністю, запевнила канцлерка ФРН Анґела Меркель. Вона додала, що поважає рішення лідерки СДПН.

Відставка лідерки соціал-демократів ФРН загрожує коаліції канцлерки Меркель

Відставка лідерки соціал-демократів ФРН загрожує коаліції канцлерки Меркель 02.06.2019

За тиждень після виборів до Європарламенту глава СДПН Андреа Налес подала у відставку. Це може мати серйозні наслідки для правлячої у ФРН колації на чолі з Анґелою Меркель.
Віце-канцлер ФРН: Країні більше не потрібні великі коаліції

Віце-канцлер ФРН: Країні більше не потрібні великі коаліції 02.06.2019

Великі коаліції не змогли зробити нічого хорошого для німецької демократії, заявив віце-канцлер ФРН Олаф Шольц. Він зазначив, що нинішня коалція не буде потрібна нікому після наступних виборів.
Коментар: Меркель нарешті показала лідерські риси

Коментар: Меркель нарешті показала лідерські риси 29.10.2018

Після катастрофічних результатів своєї партії в Гессені Анґела Меркель демонструє характер та стратегічно розумно готує свій відхід з політики, відмовившись від посади керівниці ХДС, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.
Німецькі соціал-демократи втратили 6 тисяч членів з часу коаліції з Меркель

Німецькі соціал-демократи втратили 6 тисяч членів з часу коаліції з Меркель 05.04.2018

Соціал-демократична партія Німеччини від початку лютого недорахувалась шести тисяч своїх членів. Стрімкі втрати у лавах партії можуть бути пов'язані з великим спротивом нинішній коаліції з ХДС/ХСС на чолі з Меркель.

Трансформація Меркель: від "дівчинки Коля" до канцлерки (14.03.2018) 14.03.2018

Анґела Меркель вчетверте стала канцлеркою Німеччини. Вона пройшла шлях від сором’язливої "дівчинки Коля" до найвпливовішої жінки у світі.

Четверта каденція Анґели Меркель: що нового

Четверта каденція Анґели Меркель: що нового 14.03.2018

Перед Анґелою Меркель стоїть складне завдання: переконати німців у тому, що вона може запропонувати щось нове під час свого четвертого канцлерства. Невже ветеранка із 12-річним стажем змінить стиль?

Бундестаг учетверте обрав Анґелу Меркель канцлеркою Німеччини

Бундестаг учетверте обрав Анґелу Меркель канцлеркою Німеччини 14.03.2018

63-річна докторка природничих наук Анґела Меркель - знову на чолі уряду Німеччини. За її призначення федеральною канцлеркою проголосували 364 із 688 депутатів Бундестагу.
Топ-5 несподіваних речей у німецькій коаліційній угоді

Топ-5 несподіваних речей у німецькій коаліційній угоді 12.03.2018

Прибиральниця за рахунок держави, захист німецьких виноградників та здоровіша заморожена піцца - у коаліційній угоді між ХДС/ХСС та СДПН є чимало незвичних пунктів. Найцікавіші - в огляді DW.
Німецькі консерватори та соціал-демократи підписали коаліційну угоду

Німецькі консерватори та соціал-демократи підписали коаліційну угоду 12.03.2018

Лідери партій ХДС, ХСС та СДПН підписали в Берліні угоду про створення "великої коаліції". "Попереду на нас чекає багато роботи", - наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Пріоритети четвертого уряду Анґели Меркель

Пріоритети четвертого уряду Анґели Меркель 12.03.2018

Про пріоритети союзу консерваторів і соціал-демократів Німеччини можна судити з підписаної ними коаліційної угоди. Серед головних тем - Європа, вирішення конфлікту в Україні, а також питання біженців і соціальний захист.

Новий глава МЗС Німеччини: хто він? (09.03.2018) 09.03.2018

Гайко Маас - 51-річний юрист, який чотири роки був міністром юстиції у попередньому уряді ФРН. Чого очікувати від соціал-демократа як міністра закордонних справ Німеччини, і що це призначення означає для України?

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки (фотогалерея) 09.03.2018

Через п'ять місяців після виборів до Бундестагу в Німеччині сформовано уряд. У фотогалерії DW - ключові обличчя нового кабінету.

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