Велика коаліція - коаліція між двома великими або найбільшими політичними партіями. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "велика коаліція".

Велика коаліція часто виникає тоді, коли одна з великих політичних сил за результатами виборів не може самостійно або в коаліції з меншими партіями сформувати уряд. Прикладом великої коаліції є коаліція між консервативним блоком у складі Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу, з одного боку, та Соціально-демократичною партією Німеччини - з іншого. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.