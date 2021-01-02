 На тлі коронаірусу жителі Німеччині заощадили рекордну суму грошей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Новини

На тлі коронаірусу жителі Німеччині заощадили рекордну суму грошей

Фінансові активи приватних домогосподарств у Німеччині зросли за 2020 рік до рекордних 7,1 трильйона євро. Жителі ФРН відкладали в середньому 16-17 євро з кожної заробленої сотні.

Рекордне зростання обсягів заощаджень у Німеччині

Аналітики пояснюють рекордне зростання обсягів заощаджень очікуванням споживачів

Заощадження приватних домогосподарств Німеччини за 2020 рік зросли на 393 мільярди євро і сягнули рекордної позначки 7,1 трильйона євро. Таку оцінку оприлюднив у суботу, 2 січня, німецький банк DZ Bank. Стрімке зростання приватних заощаджень відразу на 5,9 відсотка експерти фінустанови пояснюють тим, що багато німців знизили свої витрати, побоюючись втрати роботи чи скорочення доходів. Крім того, закриття магазинів під час локдауну серйозно скоротило можливості витрачати кошти.

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Загалом за рік приватні домогосподарства в Німеччині відклали рекордні 16-17 євро з кожних 100 євро доходів. Раніше найвищий середній показник частки заощаджень у Німеччині припадав на 1991-1992 роки, коли він становив 12,9 відсотка. У 2019 році цей показник становив 10,9 відсотка. Експерти також зазначають, що значна частка зекономлених коштів просто залишилася на поточних рахунках і не була інвестована.

В очікуванні споживчого буму в 2021 році

Водночас експерти розраховують, що в 2021 році значна частка коштів, які приватні домогосподарства накопичили на своїх поточних рахунках в 2020 році, буде витрачена. Щойно ситуація з пандемією нормалізується, витрати на поїздки, ресторани та культурні заходи зростатимуть, очікують аналітики.

"У другій половині 2021 року ми очікуємо справжнього посткоронавірусного буму, що також помітно пожвавить економіку Німеччини", - зазначив головний економіст DZ Bank Міхаель Гольштайн (Michael Holstein), цитує dpa.

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