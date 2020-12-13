 У Німеччині судять нових порушників режиму санкцій проти Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.12.2020

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Європа

У Німеччині судять нових порушників режиму санкцій проти Росії

У Вищому земельному суді Гамбурга розпочинається процес у справі двох вихідців із колишнього СРСР, яких звинувачують у заборонених Євросоюзом поставках до Росії товарів подвійного призначення.

Товари, які можуть використовуватися для військової промисловості, експортувати з ЄС у Росію заборонено

Товари, які можуть використовуватися для військової промисловості, експортувати з ЄС у Росію заборонено

На лаві підсудних у Вищому земельному суді Гамбурга - двоє чоловіків на ім'я Александер. Прізвище одного починається на С, іншого - на О. Першому 41 рік, він родом із Казахстану, другому - 40 років, до Німеччини він приїхав із Киргизстану. Обидва громадяни Німеччини. Скоріш за все, вони є нащадками німецьких переселенців із колишньої Російської імперії, яким після переїзду до Німеччини практично автоматично дають німецьке громадянство та від яких не вимагають при цьому відмовитися від попереднього.

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Головний обвинувачуваний - Александер С. Його звинувачують у тому, що в період з 2015 по 2018 рік він продав та поставив одному російському підприємству військово-промислового комплексу 15 станків для металообробки, придатних для виробництва ракетної техніки, на загальну суму 8 мільйонів євро. Консультантом із експортно-імпортних операцій виступив Александер О., який отримав за свої послуги посередника 270 тисяч євро.

Справа державного значення

Провадженням щодо обох обвинувачуваних опікується Федеральна прокуратура Німеччини, яка підключається до слідства лише тоді, коли йдеться або про злочини особливо великого масштабу, або про безпеку держави.

Справу про порушення са-нкцій проти Росії розглядає Вищий земельний суд Гамбурга

Справу про порушення са-нкцій проти Росії розглядає Вищий земельний суд Гамбурга

Згідно з обвинувальним висновком, Александер С. іще з 2009 року займався купівлею-продажем машинобудівельного обладнання, створивши для цього власну експортно-імпортну фірму. Його партнером був Сергій К., керівник одного російського підприємства, контакт із яким допоміг установити Александер О.

Імпорт на замовлення російських спецслужб

За даними слідства, на доручення російських спецслужб Сергій К. займався цілеспрямованим пошуком і придбанням зарубіжного промислового обладнання для підприємств російського ВПК.

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І починаючи з січня 2015 року Сергій К. кілька разів замовляв у Александера С. спеціальні металообробні станки, які підпадають під постанову ЄС від 2009 року про товари подвійного - військового та цивільного - призначення. Згідно ж із постановою ЄС 833/2014 від 31 липня 2014 року про запровадження санкцій проти Росії за анексію Криму та підтримку проросійських сепаратистів на Донбасі, експорт таких виробів до Росії заборонений.

Аби обійти заборону та ввести в оману німецьких митників, у супровідних документах покупцями значились досить непримітні, суто цивільні фірми у Єкатеринбурзі, з якими зміг домовитися Сергій К. Насправді товар поставлявся до розташованого неподалік від міста підприємства з виробництва ракетної техніки, який входить до складу одного російського військово-промислового концерну. Остання із загалом семи "посилок" була доставлена покупцеві у січні 2018 року.

Порушення режиму санкцій - підсудна справа

Александер С. був заарештований 12 лютого 2020 року і відтоді перебуває у слідчому ізоляторі. Александер О. опинився під арештом 2 червня, але вже наступного дня його відпустили під підписку до початку судового процесу.

ЄС запровадив 2014 року санкції проти Росії за анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі

ЄС запровадив 2014 року санкції проти Росії за анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі

Як повідомляє німецька юридична контора Rödl & Partner, яка зокрема консультує фірми у сфері німецько-російських торговельно-економічних зв'язків, у лютому 2020 року були здійснені обшуки у Баварії, Берліні та Саксонії в 12 приміщеннях, які належать як комерційним підприємствам, так і приватним особам, які не підпадають під підозри. Унаслідок цих обшуків був заарештований обвинувачуваний. "Порушення режиму санкцій щодо Росії може завершитися тюремним ув'язненням", - попереджає юридична контора.

Декаборани у ручній поклажі

І насправді. У Вищому земельному суді Гамбурга це буде вже не перший процес такого роду. У січні 2020 року тут був винесений вирок Володимиру Д., який проживав до арешту на півдні Німеччини. З 2000 року у нього - інженера за освітою - була своя маленька фірма, що займалася експортом обладнання.

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Слідчі змогли довести, що Володимир Д. усупереч правилам експорту з ЄС виробів подвійного призначення та ембарго на поставки до Росії товарів військового призначення продав російським замовникам преси для гарячого ізостатичного пресування, які застосовують у аерокосмічній сфері, а також порції декаборанів.

Декаборани - це високотоксичні боровмісні хімічні сполуки, які використовують під час виготовлення ракетного палива та вибухівки. Ці речовини Володимир Д. відправляв покупцям поштою, декларуючи як клей, а також особисто перевозив у літаку в ручній поклажі. Його клієнтами в Росії були Всеросійський науково-дослідний інститут авіаційних матеріалів, а також один із московських підрозділів оборонного концерну "Ростех" - науково-дослідницький інститут хімії та технології елементоорганічних сполук.

Тоді порушника санкційного режиму засудили до семи років позбавлення волі та конфіскували активи його фірми на суму близько 1,5 мільйона євро. Новий судовий процес, який розпочинається в Гамбурзі 14 грудня, триватиме орієнтовно до 17 лютого. Поки що заплановано 15 засідань.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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