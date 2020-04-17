У Німеччині поки не планують далі послаблювати карантинні обмеження

На нараді канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і глав федеральних земель, яка має відбутися 30 квітня, не плануються рішення про послаблення чинних обмежувальних заходів у країні, про які не оголошувалося раніше. Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у понеділок, 27 квітня. Ще надто рано оцінювати наслідки пом'якшення карантину через пандемію COVID-19, які набули чинності 20 квітня, заявив представник німецького уряду.

Інститут Роберта Коха (RKI), який вивчає інфекційні хвороби, 27 квітня оголосив про невелике зростання коефіцієнту зараження в Німеччині до 1,0 відсотка. Це означає, що статистично одна інфікована коронавірусом людина заражає одну людину. 16 квітня цей показник був нижче 1 - 0,7.

Метою карантинних обмежень у Німеччині було зменшити R до 1,0 й нижче, на чому неодноразово наголошував глава RKI Лотар Вілер (Lothar Wieler).

Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) 15 квітня заявила, що коефіцієнт зараження - важливий критерій для поступового послаблення карантину.

Із 20 квітня в Німеччині дозволили відчинити крамниці площею менше 800 квадратних метрів. Планується, що з 4 травня відновлять роботу школи та перукарні.