 У Німеччині коефіцієнт зараження коронавірусом опустився нижче одиниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2020

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Новини

У Німеччині коефіцієнт зараження коронавірусом опустився нижче одиниці

Інститут імені Роберта Коха повідомляє, що у ФРН другий день поспіль на одного носія SARS-CoV-2 припадає менше одного зараження. Анґела Меркель вважає цей показник важливим критерієм для послаблення обмежень.

Coronavirus - Besucher des Tempelhofer Felds in Berlin versuchen einen Sicherheitsabstand zueinander zu halten (picture-alliance/J. Eckel)

Коефіцієнт зараження коронавірусом, який позначається як "R", у Німеччині вдалося знизити. Про це у четвер, 16 квітня, оголосив німецький Інститут імені Роберта Коха - федеральний інститут з вивчення інфекційних хвороб. За даними інституту, у середу цей показник становив 0,9, а в четвер - 0,7.

Якщо коефіцієнт R нижче одиниці, це означає, що один носій вірусу в середньому заражає менше однієї людини. Це означає, що число заражених зменшується. Метою запроваджених карантинних обмежень в Німеччині було зменшити R до 1,0 і навіть нижче, на чому неодноразово наголошував глава інституту Лотар Вілер (Lothar Wieler).

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 15 квітня на пресконференції заявила, що коефіцієнт зараження є важливим критерієм для поступового послаблення карантинних обмежень в країні. З 20 квітня у Німеччині дозволяють відкрити магазини площею менше 800 квадратних метрів. З 4 травня відновлять свою роботу школи.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонcа Хопкінса(США), станом на ранок 17 квітня у Німеччині зафіксовано 137698 випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. Від хвороби COVID-19, що викликається коронавірусом у країні померли понад чотири тисячі людей.

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