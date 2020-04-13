У Німеччині коефіцієнт зараження коронавірусом опустився нижче одиниці

Коефіцієнт зараження коронавірусом, який позначається як "R", у Німеччині вдалося знизити. Про це у четвер, 16 квітня, оголосив німецький Інститут імені Роберта Коха - федеральний інститут з вивчення інфекційних хвороб. За даними інституту, у середу цей показник становив 0,9, а в четвер - 0,7.

Якщо коефіцієнт R нижче одиниці, це означає, що один носій вірусу в середньому заражає менше однієї людини. Це означає, що число заражених зменшується. Метою запроваджених карантинних обмежень в Німеччині було зменшити R до 1,0 і навіть нижче, на чому неодноразово наголошував глава інституту Лотар Вілер (Lothar Wieler).

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 15 квітня на пресконференції заявила, що коефіцієнт зараження є важливим критерієм для поступового послаблення карантинних обмежень в країні. З 20 квітня у Німеччині дозволяють відкрити магазини площею менше 800 квадратних метрів. З 4 травня відновлять свою роботу школи.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонcа Хопкінса(США), станом на ранок 17 квітня у Німеччині зафіксовано 137698 випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. Від хвороби COVID-19, що викликається коронавірусом у країні померли понад чотири тисячі людей.