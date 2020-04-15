 Німеччина починає послаблювати умови карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новини

Німеччина починає послаблювати умови карантину

З 4 травня у Німеччині "поетапно" повинні знову відкриватися школи. Вже з 20 квітня зможуть запрацювати крамниці площею до 800 квадратних метрів.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на пресконференції після консультацій з главами урядів земель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на пресконференції після консультацій з главами урядів земель

Жителі Німеччині змушені будуть дотримуватися жорстких обмежень щодо соціальних контактів щонайменше до 3 травня. Такої домовленості було досягнуто у середу, 15 квітня, під час консультацій канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та голів урядів федеральних земель країни.

Водночас було домовлено про низку заходів щодо поступового послаблення карантинних обмежень. Зокрема, з 4 травня "поетапно" повинні знову відкриватися школи, зазначила Меркель на пресконференції після консультацій. Також дозволять відкриття деяких крамниць. 

У боротьбі з поширенням коронавірусу досягнуто лише "крихкого проміжного успіху", зазначила Меркель. Вона, а також голови урядів земель, дотримуються спільної думки, що зараз не можна давати "фальшивих обіцянок", додала канцлерка, повідомляє агентство новин AFP.

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Школи планують спершу відкрити для учнів старших класів. З часом покроково вони повинні відновити роботу в повному обсязі.

Вже з 20 квітня зможуть відкритися крамниці площею до 800 квадратних метрів, якщо вони мають концепцію відповідного захисту покупців. Також відкриються незалежно від торговельної площі автосалони та книжкові магазини, крамниці з продажу велосипедів.   

Водночас заборону на проведення масових заходів з великою кількістью учасників подовжено до кінця серпня. Діятиме наразі заборона і на проведення богослужінь за участі вірян. Також поки зачиненими будуть ресторани, бари та клуби. 

Учасники конференції не змогли домовитися щодо обов'язкового носіння медичних масок у країні. Вони лише висловили "наполегливу" рекомендацію щодо носіння масок у громадському транспорті та при здійсненні покупок.

30 квітня Меркель та голови урядів повинні провести ще одну конференції щодо подальших кроків з 4 травня.

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Як повідомлялося, запроваджені 22 березня жорсткі заходи соціального дистанціювання в Німеччині спершу мали тривати до 6 квітня. Згодом їх продовжили на період великодніх канікул, уряд закликав громадян утриматися від поїздок і відвідин родичів на свята. Рішення продовжити заходи щонайменше до 19 квітня ухвалили 1 квітня.

Згідно з ухваленими в березні обмеженнями, людям заборонено збиратися в групи понад дві особи. Виняток - члени родини та ті, хто проживає разом. Спортивні вправи на свіжому повітрі дозволені за умови дотримання дистанції не менше півтора метра. Жорсткіші заходи були запроваджені лише в землях Баварія та Саар, де мешканцям дозволено залишати своє помешкання лише з поважних причин.

Школи по всій країні мали бути зачинені до завершення великодніх канікул, які, залежно від регіону, триватимуть до 13-24 квітня. Ресторани та інші заклади харчування, що не мають опції доставки їжі, також були закриті. До категорії закладів, що не є життєво необхідними і повинні припинити роботу, внесли також перукарні та тату-салони. 

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