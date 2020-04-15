 Контроль на кордонах Німеччини продовжено до 4 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Контроль на кордонах Німеччини продовжено до 4 травня

Контроль здійснюється на кордонах з Австрією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією. На кордонах з Бельгією та Нідерландами контроль запроваджено не було.

Зустрічі на кордоні між Німеччиною та Швейцарією

Зустрічі на кордоні між Німеччиною та Швейцарією

Контроль на сухопутних кордонах Німеччини з її сусідами в Шенгенській зоні зберігатиметься ще щонайменше протягом 20 днів - до 4 травня. Про це в середу, 15 квітня, повідомило міністерство внутрішніх справ Німеччини. Запроваджений місяць тому контроль здійснюється на кордонах з Австрією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією. На кордонах з Бельгією та Нідерландами контроль запроваджено не було. Утім, влада посилила спостереження у 30-кілометровій прикордонній зоні, зазначає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, з середини березня у зв'язку зі спалахом коронавірусу на кордонах Німеччини з сусідніми країнами було відновлено контроль пересування. 

Читайте також: Німеччина запроваджує додаткові обмеження на кордонах

Мандрівникам, які не є німцями або не мають дозволу на проживання в країні, дозволяється в'їжджати до Німеччини лише у разі наявності вагомої причини. Також дозволено в'їзд громадянам ЄС, які прямують через Німеччину у свої країни, водіям вантажівок, що перевозять товари першої необхідності, працівникам, які перетинають кордон дорогою на роботу.

Такі країни-сусідки Німеччини як Польща та Чехія закрили свої кордони для в'їзду іноземців та виїзду своїх жителів.

Дивитись відео 01:49

Побачення на кордоні між Німеччиною і Швейцарією в часи коронавірусу (08.04.2020)

 

DW.COM

Як можна доїхати з Німеччини до України на автомобілі під час карантину

Станом на 28 березня до України можна дістатися на автомобілі з Німеччини, Австрії, Угорщини та Чехії. Утім, на дорогах є обмеження в русі в залежності від часу доби, попереджає міністерство закордонних справ України. (28.03.2020)  

ЄС закриває зовнішні кордони на 30 днів

Європейські країни самостійно визначатимуть, як впроваджувати закриття своїх кордонів для громадян з третіх країн. Німеччина вже заявила про втілення рішення саміту ЄС. (17.03.2020)  

Також за темою

BG | Bau von temporären Coronavirus Kliniken | Spanien - Madrid

Коронавірус: кількість інфікованих у світі перевищила позначку в два мільйони 15.04.2020

У п'ятірку країн, де зафіксовано найбільше заражень, входять США, Іспанія, Італія, Франція і Німеччина.

Regierungschefin Mette Frederiksen

Данія знімає перші карантинні обмеження 14.04.2020

Цього тижня у країні запрацюють дитячі садочки та школи. Уряд планує додаткові пом'якшення обмежень під час першої фази, однак поки не розкриває конкретні плани.

Polizeikontrollen an der Deutsch Französischen Grenze

ЄС може продовжити заборону на в'їзд громадянам третіх країн до 15 травня 08.04.2020

У Єврокомісії вважають, що продовжити обмеження на поїздки необхідно для зниження ризику подальшого поширення коронавірусної інфекції.

Реклама

Докладно

Коронавірусний карантин у Барселоні - подібну картину можна побачити нині в багатьох європейських містах

Коронавірус: у ЄС представили план виходу з карантину

У Брюсселі сподіваються, що завдяки рекомендаціям вдасться уникнути некоординованих дій у межах Євросоюзу.  

Так злітає найбільший у світі транспортний літак АН-225 Мрія

Як українські "Руслани" та "Мрія" рятують світ (відео)

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  