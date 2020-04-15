Контроль на кордонах Німеччини продовжено до 4 травня

Контроль на сухопутних кордонах Німеччини з її сусідами в Шенгенській зоні зберігатиметься ще щонайменше протягом 20 днів - до 4 травня. Про це в середу, 15 квітня, повідомило міністерство внутрішніх справ Німеччини. Запроваджений місяць тому контроль здійснюється на кордонах з Австрією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією. На кордонах з Бельгією та Нідерландами контроль запроваджено не було. Утім, влада посилила спостереження у 30-кілометровій прикордонній зоні, зазначає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, з середини березня у зв'язку зі спалахом коронавірусу на кордонах Німеччини з сусідніми країнами було відновлено контроль пересування.

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Мандрівникам, які не є німцями або не мають дозволу на проживання в країні, дозволяється в'їжджати до Німеччини лише у разі наявності вагомої причини. Також дозволено в'їзд громадянам ЄС, які прямують через Німеччину у свої країни, водіям вантажівок, що перевозять товари першої необхідності, працівникам, які перетинають кордон дорогою на роботу.

Такі країни-сусідки Німеччини як Польща та Чехія закрили свої кордони для в'їзду іноземців та виїзду своїх жителів.