 Німеччина запроваджує додаткові обмеження на кордонах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

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Німеччина запроваджує додаткові обмеження на кордонах

Додаткові обмеження запроваджені на кордонах з Італією, Іспанією, Франціїю, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.

Німеччина посилює обмеження на кордонах

Німеччина посилює обмеження на кордонах

Щоб знизити інтенсивність поширення коронавірусу Німеччина запроваджує додаткові обмеження на своїх кордонах. Про це оголосив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer). Внутрішній прикордонний контроль запроваджений на кордонах ФРН з Італією, Іспанією, Франціїю, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні. Попередньо обмеження діятимуть 30 днів.

Також посилений контроль транспорту, який прибуває з-поза меж Євросоюзу. Всі громадяни ЄС та члени їхніх родин, а також громадяни Великобританії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії та їхні члени родин можуть прибувати до Німеччини з метою транзиту до своїх країн. Це ж стосується громадян третіх країн, які мають довгострокове право на проживання в країнах ЄС та цих п'яти країнах. Всіх інших громадян на кордні не пускатимуть до Німеччини, якщо в них немає термінових причин для в'їзду, які необхідно буде доводити.

На початку цього тижня Німеччина частково закрила свої кордони з Данією, Францією, Люксембургом, Австрією та Швейцарією. Перетин кордону окремим особам дозволений лише з "важливих причин", також продовжується транспортування товарів. Німці, а також люди, що мають дозвіл на проживання в Німеччині і перебувають в одній з цих країн, можуть повернутись додому.

Як повідомлялось, напередодні Євросоюз вирішив закрити кордони на 30 днів для необов'язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Ці обмеження не поширюватимуться на громадян Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну та Великобританії, а також тих, хто має дозвіл на тривале перебування на території країн ЄС та близьких родичів громадян ЄС. У разі наявності вагомої підстави для в'їзду в ЄС - як-от похорон чи судовий процес - подорожній повинен надати відповідний документ. 

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