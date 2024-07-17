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У ФРН засудили пару, яка постачала в РФ запчастини до дронів

Сергій Ромашенко | Дмитро Шварц
17 липня 2024 р.

Вироки винесли подружжю з громадянством ФРН і Росії. Вони постачали комплектуючі виробнику воєнного обладнання в РФ, встановив суд у Штутгарті.

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Дрон "Орлан-10"
Подружжя, щодо якого був винесений вирок, постачало в РФ комплектуючі для дронів типу "Орлан-10"Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/SNA/IMAGO

Верховний земельний суд Штутгарта засудив колишнього бізнесмена з федеральної землі Саар до шести років і дев'яти місяців позбавлення волі за незаконне постачання в Росію комплектуючих для безпілотників. Поставлені обвинуваченим матеріали знайшли воєнне застосування, констатував суд у середу, 17 липня.

Дружину бізнесмена з федеральної землі Баден-Вюртемберг, яка проходила по тій самій справі, засуджено за пособництво чоловіку до 21 місяця позбавлення волі умовно. Тим самим суд задовольнив клопотання Федеральної прокуратури. Обидва фігуранти мають і німецьке, і російське громадянство.

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Порушення європейського ембарго

Як йдеться у матеріалах справи, клієнт засудженого подружжя в Росії виробляв матеріали та комплектуючі воєнного призначення, зокрема безпілотник "Орлан-10", який російські війська використовують у війні проти України. Поставлені йому засудженими електродеталі є складовою частиною цих дронів, на які поширюється ембарго Євросоюзу.

Експортовані в Росію комплектуючі, як-от трансформатори, підсилювачі та транзистори, закуповувалися, наприклад, у ФРН. Засуджені, відправляючи ці матеріали в Росію, вказували неправдиві дані одержувачів, щоб складалося враження, ніби комплектуючі залишаються в Німеччині. Однак закуплені деталі поставлялися, зокрема, одній із фірм у Санкт-Петербурзі.

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Євросоюз посилив санкції щодо РФ, і засуджене подружжя адаптувало свою бізнес-модель, відправляючи комплектуючі в Росію через Туреччину, Китай і ОАЕ. Сума експортованих у Росію запчастин склала близько 875 тисяч євро.

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