У ФРН дозволять курити "траву". Але не всім і не скрізь

Уряд ФРН затвердив законопроєкт, який частково легалізує в країні вирощування, зберігання і збут канабісу. DW - з подробицями.

Серед планів, про які після виборів 2021 року домовилися під час формування керівної коаліції німецькі соціал-демократи, Зелені і ліберали, було зафіксовано і намір дозволити продаж канабісу дорослим жителям країни "з метою отримання насолоди" (zu Genusszwecken). За медичними показаннями марихуану відпускають у німецьких аптеках уже зараз.

Від щедрої обіцянки в законопроєкті МОЗ, затвердженому 16 серпня на засіданні уряду ФРН, залишилося небагато. Йдеться про вельми полегшений варіант легалізації "трави", яку, згідно з дослідженнями, доволі регулярно покурюють, купуючи в дилерів на чорному ринку, приблизно 4,5 мільйона жителів Німеччини.

Три проблеми міністра охорони здоров'я

Представляючи цього дня свій законопроєкт на пресконференції в Берліні, міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) назвав три невирішені проблеми, які роблять необхідною часткову легалізацію канабісу.

Карл Лаутербах Фото: Annegret Hilse/REUTERS

По-перше, зростання його споживання - зокрема підлітками та молодими людьми. По-друге, це велика злочинність у сфері наркоторгівлі, яка зростає. А третьою проблемою міністр назвав чорний ринок, на якому, за його словами, до наркотиків дедалі частіше підмішують токсичні речовини або продають товар із дуже високою концентрацією тетрагідроканабінолу (ТГК).

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25 грамів марихуани і три кущі конопель

Спершу, згідно із законопроєктом, буде узаконено зберігання дорослою людиною 25 грамів канабісу - або марихуани, або гашишу в чистому вигляді.

Крім того, буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Щоправда, для цього треба спершу об'єднатися з іншими садівниками у своєрідний "клуб любителів канабісу" і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.

Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть траву або гашиш самі в себе.

Німецька педантичність

Законопроєкт рясніє всілякими правилами й детальними обмеженнями. Так, гранична місячна норма врожаю для особистого споживання на одного члена клубу не може перевищувати 50 грамів, для осіб віком до 21 року - 30 грамів, а вміст ТГК - 10 відсотків. Склад одного клубу не може перевищувати більше 500 людей.

У кожній такій спілці мають бути уповноважені з превентивної роботи та по роботі з молоддю, які пройшли відповідне (платне) навчання. Клуби шанувальників канабісу не зможуть самі себе рекламувати, а також дозволяти курити "траву" на своїй території (наприклад, у клубному залі) і в радіусі 200 метрів від входу в нього. Така сама заборона діє поблизу шкіл, дитячих садочків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних закладів.

Що скаже місцева влада?

Щоб такі клуби не розплодилися в Німеччині, як гриби після дощу, владі федеральних земель доручається встановити над ними суворий контроль і обмежити видачу відповідних дозволів. Як орієнтовну величину названо максимум один клуб на 6000 місцевого населення.

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Враховуючи, однак, той факт, що уряди деяких федеральних земель виступають проти будь-якої легалізації канабісу, можна очікувати, що, наприклад, у Баварії місцева влада буде в цьому відношенні особливо прискіпливою і повільною.

Наркотики і закон

Зберігаються і покарання за зловживання. Тюремне покарання строком до трьох років або грошові штрафи загрожують тим, у кого виявлять понад 25 грамів марихуани або понад три кущі конопель у саду. В особливо важких випадках, якщо буде доведено факт торгівлі "надлишками" наркотику, можуть посадити і на п'ять років.

Облава наркодилерів у Берліні Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Водночас особи, засуджені в минулому за діяння, які за новим законом не вважатимуться злочином, можуть розраховувати на реабілітацію та вилучення їхньої судимості з центрального кримінального реєстру Німеччини.

"Насолода" відкладається

Що ж стосується обіцяного в коаліційній угоді вільного продажу - нехай і в спеціалізованих і сертифікованих магазинах - канабісу "з метою одержання насолоди", то його запровадження відкладається. Вона передбачена тільки на другому етапі - і не повсюдно, а в окремих регіонах у вигляді тестової наукової фази. Після п'яти років вчені повинні будуть підбити підсумок: експеримент виправдався чи ні.

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Кілька німецьких міст уже заявили про своє бажання стати піддослідним майданчиком. Серед них Франкфурт-на-Майні, Бремен, а також Мюнхен, мер якого, на відміну від консервативного прем'єр-міністра Баварії, соціал-демократ.

Аргументи "за" і "проти" легалізації

Розробка законопроєкту супроводжувалася в Німеччині гострими суперечками між прихильниками та противниками легалізації канабісу. Прихильники вказували на провал політики заборон, на досвід інших країн світу, зокрема Нідерландів, Іспанії, Португалії, Мальти, Люксембургу, Мексики, Уругваю, Канади та 19 штатів США. Вони наводили фінансові аргументи: податки з легальної торгівлі канабісом укупі з економією на заходах із припинення торгівлі їм забезпечили б, за їхніми підрахунками, щорічну надбавку бюджету в 4,7 мільярда євро.

Крім того, за їхніми оцінками, легалізація канабісу неминуче призведе до підвищення якості товару, падіння наркозлочинності та зменшення масштабів чорного ринку, на якому часто продають марихуану з небезпечними для здоров'я домішками.

Категорично проти плану уряду виступали спілка німецьких лікарів, об'єднання педіатрів, профспілка поліцейських і суддівський союз. Медики звертали увагу на небезпеку для розумового розвитку особливо молоді віком до 25 років, на ризик переходу від м'яких до жорстких наркотиків.

Судді та поліцейські, своєю чергою, говорили, що вигадана в МОЗ модель легалізації канабісу їм жодного зниження навантаження не дасть. Адже і далі треба буде стежити за дотриманням величезної кількості всіляких бюрократичних правил і переслідувати порушників.

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"Поворотний момент" у боротьбі з наркотиками?

Сам міністр Лаутербах, однак, упевнений у перевагах саме німецького шляху боротьби зі зростанням споживання марихуани і гашишу, називає майбутній закон "поворотним моментом" у політиці уряду в боротьбі з наркоманією і наркозлочинністю. Міністр вважає, що його модель дасть змогу щонайменше зупинити зростання споживання канабісу в Німеччині, а, можливо, навіть призведе до його скорочення.

"Я проаналізував усі невдачі під час легалізації канабісу (в інших країнах. - Ред.) і переконаний, що ми дуже багато чому навчилися на допущених помилках, - заявив Лаутербах на пресконференції. - Тому я думаю, що наш - це дійсно найкращий з усіх способів, за допомогою яких робилися спроби легалізувати канабіс".

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