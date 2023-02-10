Квартал червоних ліхтарів в АмстердаміФото: Robin Utrecht/picture alliance
СуспільствоНідерланди
У кварталі червоних ліхтарів заборонять куріння конопель
Анастасія Шепелева
1 год. тому
У межах боротьби зі злочинністю та антисоціальною поведінкою влада Амстердама обмежує куріння марихуани в громадських місцях кварталу червоних ліхтарів.
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З середини травня курити марихуану на вулицях амстердамського кварталу червоних ліхтарів, відомого місцями сексіндустрії, буде заборонено, повідомляє у п'ятницю, 10 лютого, агентство Reuters із посиланням на міську владу.
У заяві міської ради зазначається, що вживання конопель заборонять в частині міста, розташованій вздовж каналу, де знаходяться борделі, сексшопи і стриптиз-клуби, які є легальними в Нідерландах та оподатковуються.
Мешканці "дуже засмучені масовим туризмом та зловживанням алкоголем і наркотиками на вулицях", особливо вночі, пояснюється в заяві муніципалітету. "Туристи також приваблюють вуличних дилерів, що призводить до злочинності та незахищеності", - додається в ній.
Пізніше це обмеження можуть поширити також на тераси кофішопів - закладів, які мають ліцензію на продаж канабісу - якщо останні обмеження не матимуть бажаного ефекту. Крім того, як пише агентство, місто також планує скоротити час роботи ресторанів, барів і секспрацівників, та посилити контроль за продажем алкоголю в кварталі червоних ліхтарів.
Таке рішення є частиною кампанії першої жінки-мера Амстердама Фемке Галсеми, яка прагне зробити квартал "придатнішим для життя місцевих".
Туристичні обмеження в Амстердамі
Раніше Амстердам вже вдавався до обмежень, спрямованих на контроль напливу "наркотуристів". Так, у відповідь на скарги місцевих жителів, влітку 2021 року місто ухвалило рішення дозволити максимум 20 мільйонів туристичних ночівель на рік та стало першим містом у світі, яке запровадило подібне обмеження.
Щоби повернути собі житловий простір, Амстердам також показав сервісу з оренди житла Airbnb "червону картку". З жовтня 2021 року здавати квартиру через цей сайт в Амстердамі можна лише за умови наявності реєстрації. У результаті пропонована на Airbnb кількість квартир і будинків для ночівлі в Амстердамі скоротилася на 80 відсотків.
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