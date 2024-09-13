У ФРН арештували сирійця, який готував напад на солдатів

27-річний чоловік планував напасти на військовослужбовців Бундесверу в місті Гоф у Баварії. Влада заявила, що він мав намір використати два мачете, щоб убити якомога більше німецьких солдатів під час обідньої перерви.

У Баварії заарештовано 27-річного сирійця, підозрюваного в підготовці нападу на солдатів Бундесверу в місті Хоф. Зловмисник планував зарізати "якомога більше" військовослужбовців під час їхньої обідньої паузи в центрі міста, повідомила генеральна прокуратура в Мюнхені в п'ятницю, 13 вересня.

У повідомленні відомства зазначається, що підозрюваний, готуючись до нападу, купив два 40-сантиметрових мачете. Слідство вважає, що зловмисник дотримується радикальної ісламістської ідеології та мав намір скоїти резонансний злочин із метою "викликати в населення почуття невпевненості".

Наразі встановлюється, з якого часу і на якій підставі ця людина перебуває в Німеччині.

Затримання та арешт підозрюваного

Сирієць підозрюється в підготовці нападу, спрямованого проти безпеки держави. До винесення вироку суду щодо нього діє принцип презумпції невинуватості, зазначили в генпрокуратурі.

Поліція затримала зловмисника в районі Гофа ще напередодні. Уранці 13 вересня суд видав ордер на його арешт. Наразі підозрюваного утримують у слідчому ізоляторі. Розслідування триває під егідою Баварського центрального відділу з боротьби з екстремізмом і тероризмом при Генеральній прокуратурі Мюнхена.