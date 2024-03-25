У МВС Німеччини бачать "новий масштаб загроз" з боку Росії

РФ продовжує вести гібридну війну проти Європи з допомогою дезінформації та мігрантів, заявила глава МВС ФРН Ненсі Фезер. За її словами, РФ вдається також до шпигунства та пропаганди.

Європа "фактично переживає новий масштаб загроз, що супроводжують російську агресію" в Україні за рахунок того, що Москва допомагає доставляти до кордонів Європейського Союзу (ЄС) нелегальних мігрантів. Про це заявила глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, опублікованому в понеділок, 25 березня.

За словами Фезер, Росія вдається як до шпигунства та пропаганди, так і до "жорсткої експлуатації" людей з третіх країн, яких доставляють до кордонів таких країн, як Фінляндія. Метою Кремля у цьому випадку є дестабілізація Заходу, заявила міністерка.

Фезер зазначила, що для Німеччини залишається гострою проблема поширення дезінформації та хакерських атак з боку РФ - у тому числі перед майбутніми виборами у ФРН. За її словами, у країні йде робота над системою швидкого виявлення маніпулятивних повідомлень та "фейків" за допомогою штучного інтелекту "до того, як вони стануть великою хвилею, яка заповнить інтернет".

Фезер заявила про небезпеку з боку ІД

У цій же розмові міністерка зазначила, що діяльність бойовиків одного з осередків "Ісламської держави" - угруповання "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) - наразі становить найбільшу ісламістську загрозу для Німеччини.

Фезер згадала ІДІЛ-К у контексті реакції на теракт, що було скоєно 22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус сіті холл", де кілька озброєних людей розстріляли відвідувачів та підпалили будівлю. Відповідальність за це взяв саме "Вілаят Хорасан", хоча російська влада намагається поширювати версію про "український слід" у теракті.

За словами Фезер, затримання, що відбулися в низці міст Німеччини напередодні Нового року у зв'язку з підготовкою теракту в Кельнському соборі, були пов'язані із захистом від дій ІДІЛ-К.