Загроза теракту в Кельнському соборі: заарештовано ще трьох

Ще трьох людей затримали у зв'язку із загрозою теракту в Кельнському соборі. У поліції заявляють про розкриття міжнародної терористичної мережі. Заходи безпеки навколо собору і в центрі Кельна додатково посилили.

У Німеччині поліція провела нові затримання у зв'язку із загрозою теракту в Кельнському соборі. Ще трьох людей помістили під варту в неділю, 31 грудня. Усі троє контактували з 30-річним громадянином Таджикистану, заарештованим у місті Везель перед Різдвом, повідомив начальник поліції Кельна Йоганнес Германнс (Johannes Hermanns). За даними Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) і Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), навколо цього підозрюваного сформувалася мережа, яка охоплює також інші федеральні землі Німеччини та країни Європи.

Слідство також з'ясувало, що теракт біля собору планувався з використанням автомобіля. За словами іншого високопоставленого керівника кельнської поліції, Франка Вісбаума (Frank Wißbaum), під час обшуку підземної парковки поруч із собором поліцейські собаки подали сигнал про запах вибухових речовин. Тепер в'їзд і виїзд із неї постійно контролюють правоохоронці.

Заходи безпеки навколо Кельнського собору і в центрі міста 31 грудня додатково посилено, задіяно близько 1000 офіцерів поліції.

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Загроза теракту в Кельнському соборі

23 грудня німецькі ЗМІ повідомили з посиланням на спецслужби, що знаменитий Кельнський собор у німецькій федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія може стати об'єктом нападу терористів у період святкування Нового року. Заходи безпеки в соборі було посилено вже перед Різдвом. 24 грудня спецслужби ФРН обшукали квартиру в розташованому за 100 км від Кельна місті Везель і затримали п'ятьох чоловіків. Одного з них - 30-річного таджика - взяли під варту "з метою запобігання небезпеці".

Кельнський собор, який у період святкування Різдва і Нового року зазвичай відвідують близько 100 тисяч осіб, залишається закритим для більшості туристів. Виняток робиться для тих, хто записався заздалегідь на екскурсії всередині собору. Відвідування його скарбниці та оглядового майданчика в південній вежі храму наразі неможливе. Як зазначив глава служби безпеки собору, всі літургійні заходи проводять за планом.

Небезпека з боку ісламістів у Німеччині

За даними медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), до 7 грудня в Німеччині було виявлено 486 ісламістів, які становлять загрозу. У ВКА побоюються, що загострення конфлікту між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС окремі радикально налаштовані ісламісти можуть сприйняти як "спонукання до нападу".