У Москві поховали Олексія Навального

На Борисівському цвинтарі у Москві відбувся похорон опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого у колонії. Не обійшлося без інцидентів.

На Борисівському цвинтарі у Москві у п'ятницю, 1 березня, поховали російського опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого у колонії.

До церкви ікони Божої матері "Втамуй моя печалі" в районі Мар'їно, де відбулося відспівування Навального, прибули посол США в Росії Лінн Трейсі, а також посли Німеччини, Франції та інших країн Євросоюзу. Також там були присутні російські політики Катерина Дунцова, якій було відмовлено у реєстрації кандидаткою на виборих президента РФ, та Борис Надєждін.

Біля храму вишикувалася майже кілометрова черга з охочих попрощатися з опозиційним політиком. Ті, хто зібрався біля церкви, закидали катафалк із труною політика квітами. У натовпі було чутно вигуки "Спасибі, Олексію". Як повідомили російські ЗМІ, біля церкви зв'язку практично не було через те, що його глушили.

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Після відспівування, яке зайняло менше 20 хвилин, процесія рушила до цвинтаря, але поліцейські на деякий час заблокували катафалк з тілом Навального, після чого люди, які прийшли слідом, почали скандувати "Росія без Путіна", "Ні війні" та "Любов сильніше за страх".

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Однак згодом батькам Олексія Навального все ж дали змогу попрощалися з ним на цвинтарі, після чого відбулася церемонія похорону. Труну з тілом Навального опустили в могилу під музику Френка Сінатри My Way.

Раніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремлю нема чого сказати рідним Навального в день його похорону. Він додав, що у Кремлі не можуть дати оцінку Навальному як політичній постаті.