У Москві поховали Михайла Горбачова

Колишнього президента СРСР Михайла Горбачова поховали на Новодівичому цвинтарі у суботу. Президент РФ Володимир Путін на церемонію прощання не прийшов, він попрощався з Горбачовим раніше.

На Новодівичому кладовищі у Москві в суботу, 3 вересня, поховали колишнього президента СРСР Михайла Горбачова. Він помер 30 серпня на 92-му році життя. До участі у церемонії поховання залучили роту почесної варти, повідомляють російські інформагентства. Горбачова поховали у поряд із дружиною Раїсою.

Церемонія прощання з першим та єдиним президентом СРСР проходила у Колонній залі Будинку союзів і тривала близько чотирьох годин.

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Путін на церемонію прощання не приїхав

За повідомленнями ЗМІ, з відомих російських державних діячів із Горбачовим прийшов попрощатися лише заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Президент РФ Володимир Путін на церемонію не приїхав. Він він попрощався з Горбачовим окремо раніше. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив це щільним робочим графіком російського лідера.

Серед інших до Колонної зали також прийшли головний редактор "Новой газеты" і нобелівський лауреат Дмитро Муратов, політик, колишній керівник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, телеведучий Володимир Познер та співачка Алла Пугачова. Були на прощанні донька та онуки Горбачова.

Західні політики на похорон не приїхали

Єдиним іноземним лідером, який прибув на похорон, став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який спеціально приїхав для цього до Москви. Німеччину на церемонії прощання представляв тимчасовий повірений у справах посольства ФРН у Росії. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пояснив свою відсутність на прощанні з Горбачовим тим, що не отримав запрошення. У Берліні та низці федеральних земель Німеччини на знак жалоби приспущені прапори.

Для багатьох західних політиків приїзд до Москви в будь-якому разі був неможливим, оскільки Росія заборонила їм в'їзд у країну у відповідь на санкції, запроваджені Заходом щодо РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну. Крім того, Росія закрила повітряний простір для літаків із "недружніх країн ЄС". Тому попрощатися з Горбачовим від імені Заходу прийшли переважно тільки іноземні посли та дипломати.