У Молдові заблокували 22 інтернет-сайти росЗМІ
Служба безпеки та інформації (СІБ) Молдови ухвалила рішення обмежити доступ до 22 інтернет-сайтів російських ЗМІ. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті відомства у вівторок, 24 жовтня.
У СІБ наголосили, що підставою для блокування доступу стало поширення цими ресурсами інформації, що "походить від органів державної влади держави, яка перебуває у воєнному конфлікті і визнана державою-агресором".
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Відомство вже розіслало молдовським провайдерам розпорядження про "негайне блокування" сайтів ВГТРК, НТВ, RT, "Першого каналу", ТВЦ, Рен-ТВ, мілітаристського телеканалу й радіомовника "Звезда" і низки інших держЗМІ РФ.
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Навесні 2023 року на території Молдови було заблоковано доступ до п'яти сайтів прокремлівського агентства Sputnik. Його звинуватили в поширенні дезінформації.
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Нагадаємо, нещодавно уряд Канади розширив свій підсанкційний перелік, додавши до нього й низку проросійських ЗМІ Молдови. Підставою для цього кроку Оттава назвала поширення ними дезінформації.