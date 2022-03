У містах Німеччини тисячі людей вийшли на демонстрації проти війни в Україні

Тисячі людей вийшли у неділю, 20 березня, по всій Німеччині на демонстрації проти розв'язаної Росією війни в Україні. Музичний мітинг солідарності "Звуки миру" (Sound of Peace, Klang des Friedens) відбувся біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Через велике скупчення людей поліція закрила один із входів на місце проведення акції. За початковими оцінками правоохоронних органів, вона зібрала приблизно 15 тисяч людей. Остаточні цифри можуть бути ще вищими. Організатори анонсували захід як "наймасштабніший у Європі музичний мітинг" проти війни.

Перед присутніми виступили німецький рок-музикант і актор Маріус Мюллер-Вестернгаген (Marius Müller-Westernhagen), скрипаль Девід Ґарретт (David Garrett), співак та композитор Петер Маффай (Peter Maffay), рок-гурт з Гамбурга Коннор (Sarah Connor) та поп-рок-колектив із Саксонії Silbermond.

Наталя Кличко: Важливо, що весь світ виступає на підтримку України

Серед учасників була й Наталія Кличко, дружина мера Києва Віталія Кличка, яка мешкає у Німеччині. "Важливо бачити, як багато людей тут збираються. Важливо бачити, що весь світ виступає на підтримку України", - зазначила вона.

Міністерка з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот (Claudia Roth) в ефірі радіостанції RBB Radio Eins говорила про акцію як про "дуже гучний, чіткий сигнал" проти війни. За словами Рот, музика - "найрадикальніше протистояння війні", що дає силу та надію. Вона при цьому зазначила, що російські митці також виступають проти війни президента РФ Володимира Путіна. При цьому вона наголосила, що не має бути культурного бойкоту російських діячів культури.

Антивоєнна акція у Гамбурзі: "STOP AggRussia", "Nato help finally"

Антивоєнні заходи відбулися і в інших містах Німеччини. Так, у Гамбурзі на протести вийшли кілька тисяч людей. Молодіжні організації Християнсько-демократичного союзу, Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії, "Союзу-90"/"Зелених", а також об'єднання Landesjugendring, кліматичний рух Fridays for Future та українська діаспора організували мітинг у центрі міста.

Організатори чекали на понад 5000 учасників. За оцінками поліції, на початку заходу їхня кількість склала близько 3000.

Дехто захопив із собою плакати з написами: "STOP AggRussia", "Nato help finally" ("НАТО, допоможи нарешті") та "Russians say no to war" ("Росіяни кажуть "ні" війні"). Демонстрацію було спрямовано проти загрози, пов'язаної з можливістю атак російських збройних сил на об'єкти атомної інфраструктури в Україні.

Демонстрація у Франкфурті-на-Майні: Путін, зупини війну

У Франкфурті-на-Майні, за даними поліції, на антивоєнний захід зібралося до 700 демонстрантів. На плакатах можна було прочитати такі написи: "Путін, зупини війну" та "Путін програє війну". Громадський рух Pulse of Europe закликав виступити під "знаком згуртованості та солідарності з Україною, а також на захист демократії".

Демонстрації проти війни в Україні відбулися і в інших містах країни, наприклад, у Бремені та Гільдесгаймі, а також у столиці Австрії Відні.

Минулими вихідними у низці міст Німеччини також пройшли багатотисячні акції протесту проти війни Росії в Україні. За даними об'єднання "Зупиніть війну", до якого входять 42 організації, у тому числі Greenpeace, Diakonie, DGB та інші, тоді близько 125 тисяч людей взяли участь в антивоєнних мітингах у Берліні, Гамбурзі, Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті.