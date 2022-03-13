У Німеччині пройшли мітинги проти війни РФ в Україні

У низці міст Німеччини в неділю, 13 березня, відбулися багатотисячні акції протесту проти війни Росії в Україні, повідомляє об'єднання "Зупиніть війну", до якого входить 42 організації, у тому числі Greenpeace.

За даними об'єднання, в акціях протесту у Берліні, Гамбурзі, Лейпцизі, Штутгарті та Франкфурті-на-Майні взяли участь близько 125 тисяч людей. Так, у Берліні до антивоєнних мітингів долучилися близько 60 тисяч людей, у Гамбурзі - 10 тисяч.

Багато учасників акцій прийшли з плакатами "Stop War" ("Зупиніть війну"), "Stop Putin" ("Зупиніть Путіна") та "Help Ukraine" ("Допоможіть Україні"). Люди були одягнені у кольори національного прапору України та тримали в руках жовті та сині повітряні кульки.

Як повідомляє об'єднання, у спільному зверненні учасники антивоєнних акцій вимагали, щоб президент Росії Володимир Путін негайно припинив війну в Україні, вивів російські війська з території країни та поважав її територіальну цілісність.

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Антивоєнні акції у Росії

Мітинги проти війни Росії в Україні відбулися сьогодні і в кількох містах Росії. На вулиці з вимогами зупинити війну вийшли жителі Москви, Санкт-Петербурга, Хабаровська, Новосибірська, Єкатеринбурга, Владивостока, Пермі, Омська та Томська.

Учасників протестів затримувала поліція, зокрема, за надписи "Ні війні" на одязі, плакати з гаслами на підтримку України. Правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо" повідомляє про загалом 868 затриманих у 37 містах.

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Війна Росії в Україні

Нагадаємо, що 24 лютого Росія розпочала повномасштабний військовий наступ на Україну. Сімнадцятий день поспіль російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку російського вторгнення в Україні загинуло щонайменше 596 мирних жителів, понад тисячу людей було поранено.

Організація повідомляє про понад 2,5 мільйона українських біженців, що тікають від війни, шукаючи порятунку у сусідніх країнах в Європі.