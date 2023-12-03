У містах Німеччини знову відбулися пропалестинські акції

У Берліні на пропалестинські акції вийшло близько 2,5 тисяч людей, у Дюссельдорфі - близько 200. Чисельність учасників цих заходів суттєво скоротилася порівняно із минулим місяцем.

Тисячі людей у суботу, 2 грудня, взяли участь у пропалестинських демонстраціях у низці міст Німеччини. Як повідомив представник столичної поліції, у Берліні близько двох тисяч людей влаштували ходу через райони Веддінг, Пренцлауер-Берґ та Мітте під гаслом "Зупиніть геноцид у Cекторі Гази".

В окремих випадках учасники демонстрації вигукували гасла або тримали плакати, "зміст яких був релевантний з погляду кримінального права", зазначив представник поліції. Кількох учасників акції затримали для перевірки документів.

В іншому районі Берліна - Кройцберзі - пройшла акція солідарності з Палестинською національною автономією. За даними поліції, захід минувся без правопорушень. Організатори подали заявку на участь 3000 людей, проте прийшло лише 430, зазначили у поліції.

Пропалестинські акції у Гамбурзі та Дюссельдорфі

У Гамбурзі 2 грудня відбулася узгоджена демонстрація солідарності із мешканцями палестинських територій. Поліція оцінила кількість її учасників в 350, а кореспондент агентства dpa нарахував понад 1000. Правопорушень зафіксовано не було.

Менші пропалестинські акції провели в деяких інших містах Німеччини. Зокрема, у Дюссельдорфі на вулиці вийшли близько 200 людей. Перед цією акцією поліція оголосила заборону на гасла на кшталт "Зупиніть геноцид" та "Зупиніть винищення народу".

Адміністративний суд Дюссельдорфа визнав цю заборону обґрунтованою. Однак Вищий адміністративний суд у Мюнстері згодом скасував її, вирішивши, що у подібних формулюваннях немає складу кримінального злочину. "Крім того, не ясно, якою мірою подібні гасла схвалюють злочини ХАМАСу, особливо терористичний напад (на Ізраїль. - Ред.)", - зазначила представниця суду.

Порівняно з акціями, що проходили у Німеччині минулого місяця, учасників вчорашніх заходів поменшало. Так, 4 листопада в Берліні на акції на підтримку палестинців виходило шість тисяч людей, а в Дюссельдорфі - 17 тисяч.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в Європейському Союзі та США та більшістю країн Заходу терористичною організацією, вчинило масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували найбільшу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіоні, що перебуває під владою бойовиків, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Завдяки міжнародним зусиллям до 1 грудня вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.