У Мінську жорстко затримують учасників протесту

Після інавгурації Олександра Лукашенка на вулицях білоруської столиці та інших міст почали збиратися протестувальники. Правоохоронці розганяють їх з використанням водометів та жорстко затримують.
У Мінську та в інших білоруських містах тисячі людей вийшли на вулиці ввечері в середу, 23 вересня, після того, як раніше цього дня відбулась інавгурація Олександра Лукашенка. За даними агенції "Інтерфакс", біля стели "Мінськ місто-герой" в центрі столиці зібралось близько 1,5-2 тисячі протестувальників.
Військові відтіснили демонстрантів від музею Великої вітчизняної війни, почалися затримання. Загалом затримано близько 50 осіб. За даними очевидців, силовики проводять жорсткі затримання із застосуванням кийків в різних районах Мінська. При приміщенні в автозак під час затримання, один із співробітників правоохоронних органів вдарив жінку в живіт. Військові також використовують проти мітингарів водомети, повідомило видання tut.by.
Протестні акції почались також у Бресті та Могилеві. За повідомленням tut.by, в Бресті люди намагаються не збиратися великими групами, багато демонстрантів вдягли картонні корони.
Раніше цього в Палаці Незалежності в Мінську відбулася церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. На неї було запрошено кількасот людей. Серед них вищі посадовці, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів та організацій, місцевих виконавчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури та спорту.
Німеччина, Данія, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія та Чехія вже заявили, що не визнають Лукашенко легітимним президентом Білорусі.
Як повідомлялося, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.
Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначається, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.