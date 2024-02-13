Острог, Чернігів, Київ: у міносвіти вирахували кількість ЗВО

Містам до 100 тисяч населення достатньо одного університету, а містам до 350 тисяч - двох, вважають у міністерстві освіти України.

У міністерстві освіти і науки України пояснили, скільки закладів вищої освіти (ЗВО) має бути у містах з певною кількістю населення. Так, у містах, де мешкає до 100 тисяч населення, має працювати один заклад вищої освіти. Два ЗВО мають бути там, де мешкають від 100 тисяч до 350 тисяч населення, зазначив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у вівторок, 13 лютого.

"У містах, де проживає менше 100 тисяч населення й працює один ЗВО, його слід зберегти - ідеться про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам’янске тощо. Адже ЗВО тут є практично містоутворюючими закладами", - написав Винницький у Facebook за результатами засідання Спілки ректорів вищої освіти України.

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За його словами, у містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, варто утримувати не більше двох закладів вищої освіти ЗВО - як-от у Полтаві, Тернополі, Івано-Франківську, Чернігові, Луцьку, Житомирі, Сумах.

"У містах із кількістю мешканців більш як 350 тисяч може формуватися мережа ЗВО, що передбачає заклади трьох типів: навчальні інститути, які мають тісний зв'язок із роботодавцем, дослідницькі університети та міжгалузеві (світоглядні) або спеціалізовані (наприклад музичні) академії", - додав заступник міністра освіти України. На думку Винницького, у ЗВО - окрім містоутворюючих і спеціалізованих академій - має бути не менше п'яти тисяч студентів денної форми навчання.

Кількість студентів в одному ЗВО - на рівні 10 тисяч

Винницький також наголосив, що метою є досягнення в одному ЗВО середньої кількості студентів на рівні 10 тисяч. "Зараз у закладах МОН середня кількість - 6 648. Є й такі, у яких понад 25 тис. студентів, але усереднена цифра надто низька, що негативно впливає на можливості вибору дисциплін студентами, і розпорошує цінний людський і матеріальний ресурс", - пояснив представник міністерства освіти.

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Він пояснив, що через перспективу членства України в ЄС українським закладам освіти доведеться конкурувати з західними університетами. "Витримати таку конкуренцію зможуть лише великі та потужні ЗВО, які надають сучасну якісну освіту. Власне, на створення мережі таких закладів і спрямована урядова реформа", - підсумував Винницький.

Утім, Винницький не згадав на тлі цього того факту, що Україна перебуває у стані війни. Наразі, за даними МОН, за межами України перебувають 400 тисяч школярів, частина яких є потенційними абітурієнтами цього і наступних років.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявляв, що замість двох-трьох слабких університетів необхідно створити на їхній базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції на ньому.