Лісовий: Результати PISA-2022 невтішні, але очікувані

Україна - єдина серед понад 80 країн, яка провела дослідження в умовах війни, наголосив міністр освіти Оксен ЛІсовий. Порівняно з PISA-2018, Україна опустилася з математики, природничо-наукових дисциплін та читання.

Результати дослідження програми міжнародного оцінювання учнів PISA-2022у середньому показали, що у всіх країнах спостерігалося безпрецедентне падіння успішності в усіх предметних галузях дослідження. Причиною цього може бути тривале дистанційне навчання під час пандемії. В Україні додалася повномасштабна війна, тому результати невтішні, але цілком очікувані, наголосив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. "Цифри для нас невтішні, але цілком передбачувані, враховуючи ті умови, в яких ми перебували, в яких перебували наші діти й наша освіта", - сказав Лісовий під час презентації дослідження у вівторок, 5 грудня, цитує "Інтерфакс-Україна".

Що показало дослідження

PiSA - це міжнародне дослідження якості освіти, спрямоване на оцінювання здатності 15-річного учнівства застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у реальних життєвих контекстах. Дослідження відбувається раз на три роки й охоплює понад 80 країн й економік світу.

Порівняно з дослідженням PISA-2018, Україна опустилася з математики Україна на 12 балів (із 453 до 441). Так, 58 відсотків українських учнів досягли базового, другого із шести, рівня математичної грамотності, 32 відсотки учнів третього і вищих рівнів. У галузі математики різниця між Україною і країнами ОЕСР становить приблизно півтора року навчання за стандартами PISA, повідомили у міністерстві освіти і науки України.

Із природничо-наукових дисциплін результати українських учнів знизилися на 19 балів (із 469 до 450). Базового рівня грамотності за шкалою PISA досягли 66 відсотків українських учнів і учениць. Водночас третього і вищих рівнів досягли 36 відсотків учнів.

У читанні українські учні показали результат на 38 балів нижчий (із 466 до 428), якщо порівняти з дослідженням 2018 року. 59 відсотків учнів досягли базового рівня в читанні, 29 відсотків - третього і вищих рівнів.

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За словами Лісового, погіршення результатів пов'язані з тривалими обмеженнями через пандемію COVID-19 і неготовність системи освіти до цього, повномасштабною війною, а також зі стресом.

"Україна - єдина країна, яка провела дослідження в умовах війни. Це велике й надважливе досягнення. Заклади освіти проводили тестування попри масовані обстріли й затяжні повітряні тривоги в жовтні 2022 року. Завдяки участі в дослідженні в нас є можливість відстежувати тенденції в знаннях і навичках учнів як на рівні країни, так і на рівні окремих груп учнівства", - зазначив Лісовий, якого цитує пресслужба МОН.

Бабак: Різниця результатів навчання учнів з міст і сіл шокуюча

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак звернув увагу на "шокуючу різницю" між результатами навчання учнів із великих міст і сільської місцевості.

"Якщо ви детально прочитаєте великий звіт за результатами дослідження, то ви побачите, що різниця між великими містами, маленькими містами та селами в результатах насправді шокуюча. І раніше була велика різниця, але зараз вона стала ще більшою", - сказав Бабак під час презентації дослідження PISA-2022, цитує "Інтерфакс-Україна".

Голова комітету звернув увагу, що результати українських учнів із великих міст інколи вищі, ніж у середньому по Європі, тоді як у дітей, котрі навчаються в селах, за окремими напрямами тестування різниця становить понад 4,5 року навчання.

За даними національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти, різниця в балах з математики учнів, які живуть у сільській місцевості та великих містах, становить 92 бали, що за стандартами PISA-2022 року еквівалентно більше ніж 4,5 року навчання.

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Нагадаємо, результати дослідження PISA 2018 року показали, що кожен четвертий п'ятнадцятирічний учень в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності.