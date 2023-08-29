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ЮНІСЕФ: Українські школярі демонструють втрату знань

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

За даними експертів, українські діти демонструють ознаки втрати знань. Очно має змогу навчатися лише третина школярів.

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Зруйнована російськими військами школа у Куп'янську на Харківщині
Зруйнована внаслідок атаки Росії школа у Куп'янську на ХарківщиніФото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Українські діти демонструють втрату знать, оскільки війна та пандемія Covid-19, що передувала їй, зривають навчальний процес. Про це у вівторок, 29 серпня, у Женеві заявила директорка Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Реджина Де Домініцис.

"В Україні атаки на школи не припиняються, залишаючи дітей у глибокому стресі та без безпечного місця для навчання. Це призвело до того, що українські діти не лише не можуть досягти успіхів у навчанні, але й не можуть закріпити те, чого вони навчилися, коли їхні школи функціонували повноцінно", - пояснила Де Домініцис.

У ЮНІСЕФ зазначають, що 57 відсотків учителів повідомили щодо погіршення навичок учнів з української мови, до 45 відсотків - про зниження математичних навичок та до 52 відсотків щодо зниження навичок володіння іноземною мовою.

За даними Дитячого фонду ООН, лише третина дітей молодшого та середьного віку повністю навчаються офлайн. Ще третина навчається у змішаному форматі - і онлайн, і офлайн, а третина - тільки онлайн.

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Щодо дітей дошкільного віку, то, як повідомляють в ЮНІСЕФ, дві третини з них не відвідують навчальні заклади. На прифронтових територіях три чверті батьків кажуть, що їхні діти не відвідують дошкільні заклади.

Як пише AFP, на пресбрифінгу в Женеві Де Домініцис також заявила, що понад 1300 шкіл в Україні були "повністю зруйновані", а інші сильно пошкоджені і не можуть бути використані.

Представниця ЮНІСЕФ також повідомила, що за даними фонду, у семи країнах понад половина дітей-біженців з України не зараховані до національних систем освіти. Про які саме країни йдеться, у ЮНІСЕФ не повідомили.

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