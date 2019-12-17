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PISA

PISA - міжнародному дослідженні якості освіти. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "PISA".

Міжнародне дослідження якості освіти PISA проводиться Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) кожні три роки. Це дослідження вважається найбільшим подібним тестуванням у світі. Як зазначається на сайті PISA, у межах тестування перевіряються не знання фактів, а вміння школярів використовувати й логічно пов'язувати знання та інформацію, якими вони володіють. Дослідження PISA проводиться кожні три роки й охоплює читацьку та математичну компетенції, а також сферу природничих наук. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Математична катастрофа: чому українські школярі розучились логічно мислити?

"Математична катастрофа": чому українські школярі розучились логічно мислити? 17.12.2019

Результати дослідження PISA виявили серйозні недоліки у знаннях українських учнів з математики. Кожен третій не знає цього предмету навіть на базовому рівні. Які рішення пропонують?

ЗНО з математики буде обов'язковим в Україні з 2021 року - Новосад

ЗНО з математики буде обов'язковим в Україні з 2021 року - Новосад 11.12.2019

Зовнішнє незалежне оцінювання з математики з 2021 року стане обов'язковим в Україні, заявила міністерка освіти Ганна Новосад.
Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео) 04.12.2019

Як добре українська школа готує дітей порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.

Дослідження якості освіти PISA 2018: Результати для України маловтішні, але ще не вирок

Дослідження якості освіти PISA 2018: Результати для України маловтішні, але ще не вирок 03.12.2019

Міжнародне дослідження якості освіти PISA 2018 свідчить - українські школярі відстають від середніх показників у країнах ОЕСР, передусім у математиці. Експерти закликають сприймати ці результати як відправну точку.

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (03.12.2019) 03.12.2019

Як добре українська школа готує дітей до дорослого життя порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Міжнародне дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього 03.12.2019

Україна вперше долучилась до міжнародного дослідження якості освіти PISA. Як з'ясувалось, українські школярі дещо не дотягнули до середніх показників.
Кожен шостий школяр у Німеччині регулярно стає жертвою цькувань

Кожен шостий школяр у Німеччині регулярно стає жертвою цькувань 19.04.2017

Дослідження PISA показало, що кожен шостий німецький школяр зазнає цькувань з боку інших учнів. При цьому майже три чверті школярів задоволені або дуже задоволені власним життям.
Дослідження: діти у бідних районах читають гірше

Дослідження: діти у бідних районах читають гірше 07.12.2010

Як свідчать результати дослідження «PISA», німецьким учням вдалося покращити свої знання і навички. Незмінною натомість залишається інша тенденція – рівень освіти у ФРН залежить від соціального походження учнів.
PISA: Німецька освіта покращується, але залишається дискримінаційною

PISA: Німецька освіта покращується, але залишається дискримінаційною 04.12.2007

Німецькі школи далеко не кращі в світі. Це підтвердило нове міжнародне дослідження. І хоча ситуація повільно покращується, головна проблема залишається – успіхи учнів залежать від зарплати і освіти батьків.