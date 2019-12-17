PISA - міжнародному дослідженні якості освіти. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "PISA".

Міжнародне дослідження якості освіти PISA проводиться Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) кожні три роки. Це дослідження вважається найбільшим подібним тестуванням у світі. Як зазначається на сайті PISA, у межах тестування перевіряються не знання фактів, а вміння школярів використовувати й логічно пов'язувати знання та інформацію, якими вони володіють. Дослідження PISA проводиться кожні три роки й охоплює читацьку та математичну компетенції, а також сферу природничих наук. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.