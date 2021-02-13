У М'янмі силовики знову відкрили вогонь по демонстрантах: є загиблі

У М'янмі тривають акції протесту проти військової хунти, котрі подекуди переростають у сутички між поліцією та мітингарями. Як повідомили в середу, 3 березня, місцеві ЗМІ та активісти, під час нових демонстрацій проти військового керівництва М'янми поліція й силовики знову відкрили вогонь бойовими набоями. Унаслідок стрілянини загинуло не менше семи осіб, йдеться у повідомленнях, на які посилається агенція новин dpa.

На півночі країни від куль силовиків загинув один молодий чоловік. Двоє інших мітингарів - 37-річний чоловік і 19-річна жінка - загинули у великому місті Мандалай. В інших повідомленнях йшлося про ще чотирьох загиблих у місті Моніва.

Утім, є побоювання, що це число не остаточне й жертв стрілянини у середу може бути більше. Так само невідомим залишається й точне число загиблих з початку протестів. Тільки в неділю загинуло 18 осіб.

Масові протести в М'янмі проти військової хунти не припиняються, попри насильство й жорсткі дії з боку поліції. Це був вже 30-й день протестів. Крім бойових набоїв, сили безпеки також широко застосовують сльозогінний газ, електрошокові гранати і гумові кулі.

Також стало відомо, що Рада Безпеки ООН планує знову зібратися, щоб обговорити ситуацію у цій азійській країні. Як повідомили dpa кілька неназваних дипломатів, Великобританія звернулася з проханням про проведення 5 березня зустрічі за закритими дверима в Нью-Йорку з цією метою.

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Військовий переворот та протести у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.