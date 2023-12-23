У Лондоні вкрали нову антивоєнну роботу Бенксі

Графіті з зображенням трьох військових дронів на дорожньому знаку "Стоп" зрізали менш ніж за годину після підтвердження Бенксі авторства.

У Лондоні 22 грудня викрали свіжу роботу британського вуличного художника Banksy (Бенксі), на якій зображені три військові дрони, що перекривають дорожній знак "Стоп".

Менш ніж за годину до цього Бенксі підтвердив її автентичність на своєму сайті та в соціальних мережах.

Після підтвердження авторства Бенксі навколо інсталяції зібралися охочі сфотографувати роботу. Невдовзі до натовпу доєдналися двоє чоловіків, які почали зрізати знак болторізами та встигли втекти з ним усього за хвилину після того, як інші закликали зупинитися.

Особи цих людей невідомі, як і те, чи не було це навмисним піар-трюком, зауважує таблоїд Daily Mail.

Стріт-арт Бенксі часто сприймається як політична заява. Агентство Associated Press підмітило, що підписники художника в Instagram інтерпретували його останню роботу як заклик до припинення вогню в Секторі Гази.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року Бенксі, особа якого ретельно приховується, приїздив в Україну та створив сім графіті в Києві, Ірпені, Гостомелі й Бородянці. Після того як митець підтвердив автентичність робіт графіті "Жінка в протигазі" викрали, зрізавши зі стіни будинку.

Викрадачем виявився місцевий волонтер, який, за його твердженням, хотів продати графіті для придбання авто Збройним силам України (ЗСУ). Наприкінці листопада цього року суд виніс йому покарання - три роки умовного позбавлення волі.

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