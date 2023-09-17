У Лівії кількість жертв повені перевищила 11 тисяч

Внаслідок урагану та викликаних ним повеней особливо сильно постраждало місто Дерна на сході Лівії. Загиблих та постраждалих десятки тисяч.

У Лівії кількість жертв катастрофічної повені в середземноморському місті Дерна на сході країни перевищила 11 300 осіб, ще понад десять тисяч, як і раніше, вважаються зниклими безвісти, повідомило Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГC) з посиланням на дані лівійського Червоного Півмісяця у суботу, 16 вересня.

ООН побоюється подальшого зростання кількості жертв, оскільки інтенсивні рятувальні роботи продовжуються.

Ураган "Деніел" минулої неділі викликав катастрофічні руйнування на сході Лівії. Особливо сильно постраждало місто Дерна з населенням 100 тисяч людей, де прорвало дві річкові греблі. За межами Дерни працівники ООН виявили ще 170 тіл загиблих.

Людей відносило в море

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляла, що в зоні природної катастрофи виявлено та ідентифіковано 3958 тіл загиблих, ще близько дев'яти тисяч вважаються зниклими безвісти. Органи охорони здоров'я у регіоні ввечері 16 вересня повідомляли про 3252 загиблих.

Внаслідок повеней багато людей було віднесено до Середземного моря. Одна з лівійських рятувальних бригад повідомила, що приблизно за 20 кілометрів на схід від Дерни в морі виявлено, ймовірно, близько 600 тіл.

У повідомленні УКГС наголошується, що гуманітарна ситуація в Дерні залишається "особливо важкою". У місті серйозні проблеми з питною водою, щонайменше 55 дітей померли від отруєння брудною водою. Влада закликає населення не вживати ґрунтових вод. Ще одна загроза походить від протипіхотних мін на околицях Дерни, які були вимиті з ґрунту та розкидані по околицях потоками води.

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Прорив греблі у Дерні

Обвал двох дамб трапився 11 вересня. Як зазначає AP, місцева влада Дерни попередила населення лише про шторм, водночас не було застережень щодо ризику руйнування дамб.

Ліівійська влада вже розпочала розслідування інциденту. У фокусі уваги прокурорів – дії місцевої влади, а також попередніх урядів. У звіті державного аудиторського агентства за 2021 рік йдеться, що обидві дамби не підтримувалися в належному стані, попри виділення понад двох мільйонів доларів на ці цілі у 2012-2013 роках. За даними AFP, про тріщини на дамбах було відомо ще з 1998 року.