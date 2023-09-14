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Повень у Лівії: близько чотирьох тисяч загиблих

Анастасія Шепелева
14 вересня 2023 р.

Кількість жертв повені в місті Дерна на сході Лівії зросла до 3840 людей. Тисячі містян, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

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Наслідки повені в Дерні
Наслідки повені в ДерніФото: Abdullah Mohammed Bonja/AA/picture alliance

У Лівії внаслідок руйнівної повені у портовому місті Дерна на сході країни загинули щонайменше 3840 людей. За даними міністерства внутрішніх справ, тисячі містян вважаються зниклими безвісти.

Зі свого боку мер Дерни вважає, що загальна кількість жертв у міських кварталах, зруйнованих стихією, може становити 18-20 тисяч людей. Супутникові знімки міста після повені показують, що прибережні квартали майже повністю затоплені. Згідно з оцінками Міжнародної організації з міграції, третина жителів 100-тисячної Дерни залишилися без даху над головою. Схожим чином виглядає ситуація і в сусідніх населених пунктах.

Становище в районах, які постраждали від повені, залишається вкрай складним. Із семи доріг, що ведуть у Дерну, доступні тільки дві, зруйновано чотири важливих мости, через що співробітникам гуманітарних організацій важко дістатися до населення. Обстановку погіршують відключення електроенергії та перебої в роботі зв'язку.

Допомога постраждалим

Тим часом за даними Європейського Союзу, до Лівії доправлено перші партії гуманітарної допомоги, зокрема, з Німеччини. Представник міністерства закордонних справ ФРН заявив у Берліні, що наразі необхідні намети, питна вода, медикаменти та генератори. За його словами, Німеччина перебуває в тісному контакті зі своїми міжнародними партнерами.

ЄС також надав Лівії надзвичайну допомогу в розмірі 500 тисяч євро. ООН пообіцяла виділити Лівії 10 мільйонів доларів фінансової підтримки. Велика Британія оголосила про "початковий пакет допомоги" на суму, еквівалентну 1,16 мільйона євро. Туреччина, яка однією з перших відреагувала на катастрофу, надіслала додаткову допомогу кораблем, зокрема два польові госпіталі.

Гуманітарна допомога Лівії
Гуманітарна допомога ЛівіїФото: Daniel Cole/AP/picture alliance

Допомагають Лівії і сусідні країни. Так, за даними державних ЗМІ, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, наказав "створити табори притулку" для тих, хто пережив лівійську катастрофу. Алжир, Катар і Туніс також пообіцяли допомогти, а Об'єднані Арабські Емірати відправили два літаки з 150 тоннами допомоги. Ще 40 тонн вантажу вилетіли 13 вересня рейсом з Кувейту.

За даними палестинських ЗМІ, до Лівії вирушила рятувальна місія з Рамалли. Водночас Йорданія надіслала військовий літак з продуктовими наборами, наметами, ковдрами і матрацами.

Потужний циклон "Даніель" обрушився на північний схід Лівії 10 вересня та спричинив найсильніші зливи за останні 40 років. У результаті потоками води затопило цілі регіони, відрізавши їх від зовнішнього світу.

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