Повень у Лівії: зростає ризик поширення інфекцій

Гуманітарні організації б'ють на сполох щодо загрози поширення інфекцій у лівійській Дерні, що постраждала внаслідок повені. МКЧХ підтвердив загибель щонайменше 11,3 тисячі людей.

У Лівії внаслідок повені у Дерні зростає ризик поширення інфекційних хвороб. Про це попереджають гуманітарні організації, пише у суботу, 16 вересня, AFP.

Зокрема, організація "Ісламська допомога" попередила про "другу гуманітарну кризу" після повені, вказуючи на "зростаючий ризик захворювань, що передаються через воду, а також нестачу їжі, житла і медикаментів".

"Тисячі людей не мають, де спати і не мають їжі. У таких умовах хвороби можуть швидко поширюватися, оскільки системи водопостачання забруднені. Місто пахне смертю. Майже кожен втратив когось зі своїх знайомих", - розповів заступник директора організації Салах Абулгасем.

Зростає занепокоєння, зокрема, щодо можливого спалаху холери. Агентство dpa із посиланням на ЗМІ пише про інфікування вже десятків дітей.

Інфекції лише ускладнять гуманітарну допомогу

Рятувальники дістають тіло жертви, яка загинула під час повені в Дерні, на сході Лівії. Пошукові групи прочісують вулиці. Фото: Ricardo Garcia Vilanova/AP/picture alliance

Організація "Лікарі без кордонів" направляє на схід Лівіїкоманди для оцінки стану водопостачання та санітарії. "У зв'язку з такими подіями ми дійсно зтурбовані щодо хвороб, пов'язаних з водою", - сказала медична координаторка Мануель Картон в Дерні.

Вона зазначила, що зусилля з допомоги і так є "хаотичними", натомість ризик інфекцій може ще більше ускладнити роботу гуманітарних організацій.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не вбачають великої загрози в цьому, зауваживши, що тіла жертв стихійних лих рідко становлять загрозу для здоров'я інших.

МКЧХ: Гуманітарна ситуація в Лівії катастрофічна

Чоловік сидить біля могил жертв повені. Фото: Yousef Murad/AP/picture alliance

Тим не менш, речник МКЧХ в Лівії Башир Омар назвав масштаби гуманітарної ситуації в Лівії "катастрофічними". "Потреби перевищують можливості всіх міжнародних організацій, що працюють в Лівії, а також місцевої влади. Тому необхідна міжнародна підтримка, щоб допомогти подолати цю катастрофу", - цитує його агентство dpa.

У зв'язку з цим Організація Об'єднаних Націй звернулася із закликом зібрати понад 71 мільйон доларів для допомоги сотням тисяч постраждалим. За її даними, масштаби трагедії лишаються "незрозумілими".

Попри те, що минуло вже кілька днів від початку повені, команди МКЧХ "все ще шукають можливих вцілілих і розчищають тіла з-під завалів у найбільш пошкоджених районах" Дерни, повідомив AFP 15 вересня речник Тауфік Шукрі.

Він вказав на "дуже високий" рівень руйнувань у місті, але відмовився назвати цифри щодо кількості жертв. Тим часом Міжнародна організація з міграції повідомила, що "понад 38 640" людей залишилися без даху над головою на сході Лівії, 30 тисяч з них лише в Дерні.

Влада Лівії розпочала розслідування

Тим часом лівійська влада розпочала розслідування обвалу двох дамб, які спричинили руйнівну повінь у Дерні, пише Associated Press. У фокусі уваги прокурорів – дії місцевої влади, а також попередніх урядів. У звіті державного аудиторського агентства за 2021 рік йдеться, що обидві дамби не підтримувалися в належному стані, попри виділення понад двох мільйонів доларів на ці цілі у 2012-2013 роках.

Крім того, як зазначає AP, місцева влада Дерни попередила населення лише про шторм, водночас не було застережень щодо ризику руйнування дамб, яке сталося вранці 11 вересня.

За даними Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Лівії, понад 10 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Також організація вже підтвердила загибель 11,3 тисячі людей.