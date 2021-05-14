У Латвії вшанували пам'ять жертв масового вбивства євреїв у 1941 році

У Латвії в неділю, 4 липня, відзначили День пам'яті жертв геноциду єврейського народу. "Тисячі єврейських громадян, яких Латвія втратила під час Голокосту, стали величезною втратою для всієї країни", - підкреслив глава держави Егілс Левітс, виступаючи на меморіальному заході в Ризі.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш свою чергою підкреслив мужність тих, хто намагався врятувати євреїв від знищення. "Ми схиляємо голови перед жертвами і шануємо тих, хто рятував своїх співгромадян, ризикуючи власним життям. Ми повинні зробити все для того, щоб подібні злочини не повторилися", - наголосив він, цитує інформагенція dpa.

Підпал Великої хоральної синагоги в Ризі

4 липня 1941 року в Ризі була спалена Велика хоральна синагога разом з людьми, що перебували в ній. Як розповіла в інтерв'ю DW докторка історичних наук, викладачка Боннського університету Катерина Махотіна, в цей день згоріли живцем близько 500 людей. Підпал здійснили нацисти і їхні латиські пособники.

Характерною особливістю окупаційної політики нацистської Німеччини було те, що з самого початку німці розраховували на допомогу місцевого населення, яке ненавиділо радянську владу, вказує історикиня. "Згідно з нацистською логікою, євреї, як люди, яким була вигідна радянська влада, також несли відповідальність за репресії на території Латвії та масові депортації латишів у 1941 році, тому помститися за постраждалих вважалося мало не обов'язком кожного патріота", - пояснює вона.

Неоднозначне ставлення до історії Другої світової в Латвії

За словами Махотіної, конфлікт культур пам'яті зберігся в Латвії до сьогоднішнього дня. Саме тому щороку в країні відзначають три дати, пов'язані з історією Другої світової війни: крім 4 липня, це 16 березня і 9 травня. При цьому 16 березня в країні згадують про бійців легіону, що входив до складу військ СС, а по вулицях Риги проходить інсценована хода латиських членів цього підрозділу.

Що стосується 9 травня, то одна частина населення балтійської країни вважає цей день святом, а інша - днем початку тривалого періоду радянської окупації.

Дивитись відео 07:31 Поділитись Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (27.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3oTFb Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (27.01.2021)