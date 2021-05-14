 У Латвії вшанували пам′ять жертв масового вбивства євреїв у 1941 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

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У Латвії вшанували пам'ять жертв масового вбивства євреїв у 1941 році

80 років тому в Ризі німецькі нацисти і їхні латиські пособники підпалили Велику хоральну синагогу. Сотні євреїв згоріли живцем.

Вшанування пам'яті жертв масового вбивства євреїв у Ризі

Вшанування пам'яті жертв масового вбивства євреїв у Ризі

У Латвії в неділю, 4 липня, відзначили День пам'яті жертв геноциду єврейського народу. "Тисячі єврейських громадян, яких Латвія втратила під час Голокосту, стали величезною втратою для всієї країни", - підкреслив глава держави Егілс Левітс, виступаючи на меморіальному заході в Ризі.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш свою чергою підкреслив мужність тих, хто намагався врятувати євреїв від знищення. "Ми схиляємо голови перед жертвами і шануємо тих, хто рятував своїх співгромадян, ризикуючи власним життям. Ми повинні зробити все для того, щоб подібні злочини не повторилися", - наголосив він, цитує інформагенція dpa.

Підпал Великої хоральної синагоги в Ризі

4 липня 1941 року в Ризі була спалена Велика хоральна синагога разом з людьми, що перебували в ній. Як розповіла в інтерв'ю DW докторка історичних наук, викладачка Боннського університету Катерина Махотіна, в цей день згоріли живцем близько 500 людей. Підпал здійснили нацисти і їхні латиські пособники.

Характерною особливістю окупаційної політики нацистської Німеччини було те, що з самого початку німці розраховували на допомогу місцевого населення, яке ненавиділо радянську владу, вказує історикиня. "Згідно з нацистською логікою, євреї, як люди, яким була вигідна радянська влада, також несли відповідальність за репресії на території Латвії та масові депортації латишів у 1941 році, тому помститися за постраждалих вважалося мало не обов'язком кожного патріота", - пояснює вона.

Неоднозначне ставлення до історії Другої світової в Латвії

За словами Махотіної, конфлікт культур пам'яті зберігся в Латвії до сьогоднішнього дня. Саме тому щороку в країні відзначають три дати, пов'язані з історією Другої світової війни: крім 4 липня, це 16 березня і 9 травня. При цьому 16 березня в країні згадують про бійців легіону, що входив до складу військ СС, а по вулицях Риги проходить інсценована хода латиських членів цього підрозділу.

Що стосується 9 травня, то одна частина населення балтійської країни вважає цей день святом, а інша - днем початку тривалого періоду радянської окупації.

Дивитись відео 07:31

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  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Аушвіц"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенціма складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Аушвіц"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Аушвіц"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Аушвіц"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Аушвіц"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Аушвіц-Біркенау", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Аушвіц"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Аушвіца" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Аушвіц"

    В музеї

    В музеї на місці табору "Аушвіц-Біркенау" можна побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Аушвіц"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Аушвіц"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Аушвіц"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Аушвіц"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Аушвіц"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Аушвіц"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Аушвіці" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість із них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


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