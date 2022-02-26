У Києві збільшили тривалість комендантської години

У Києві з суботи, 26 лютого, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00, повідомив мер Віталій Кличко.
За його словами, всі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, "вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога". Кличко попросив із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці. "Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого", - заявив він.
Комендантську годину в столиці запровадили з 24 лютого у зв'язку зі введенням воєнного стану через вторгнення вторгнення російських військ на територію України. До суботи вона діяла з 22:00 до 07:00.
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Напад РФ на Україну
У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Тривають бої на багатьох напрямках
За даними генерального штабу Збройних сил України, основною метою російських військ є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до анексованого РФ Криму.
За підсумками ночі суботи радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що РФ не змогла досягти жодної "тактично-оперативної переваги" в Україні.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Київ пережив ще одну ніч війни
Упродовж ночі на суботу, 26 лютого, в українській столиці лунали вибухи та стрілянина. Міська влада ще ввечері у п'ятницю попередила про авіаудар російських військ і закликала жителів міста терміново піти до бомбосховищ.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Ракета влучила у житловий будинок
У ніч на суботу, 26 лютого, під час обстрілів ракета влучила у 24-поверховий житловий будинок неподалік аеропорту "Київ". Кількість постраждалих уточнюється. Рятувальники зранку проводять евакуацію жителів.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Світанок у Києві після обстрілів
Над житловими будинками у Києві вранці здіймається дим після обстрілів російської армії. Багато жителів Києва провели цю ніч в укриттях.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Київ, ранок після нічних боїв
Українські військові вранці в суботу на вулицях Києва після нічних боїв. За даними влади, у столиці працюють російські диверсанти, але ситуація контрольована.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Люди ночують у метро
У Києві метро перейшло в режим укриття. "Транспортних перевезень здійснюватись не буде", - написав у Facebook мер столиці України Віталій Кличко.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Знищена військова вантажівка
Колона російських військових і бойова техніка в ніч на суботу була знищена українськими військовослужбовцями 101-ї бригади в районі станції метро "Берестейська" в Києві. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ у соцмережі Facebook. Йдеться про 2 легковики, 2 вантажівки і танк. "Все спокійно, всіх поклали", - йдеться у дописі.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Повітряна тривога
Українські військові у Києві лягли на землі після того, як пролунала сирена, що попереджає про загрозу удару з повітря.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Київ перетворився на поле бою
Упродовж ночі у Києві точилися запеклі бої та тривали ракетні обстріли. Вранці на місці боїв подекуди залишилися згарища.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Київ тримає оборону
Патрулі і блок-пости на порожній дорозі, що веде до української столиці, вранці 26 лютого тримають оборону.