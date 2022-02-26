У Києві збільшили тривалість комендантської години

У Києві з суботи, 26 лютого, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00, повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, всі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, "вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога". Кличко попросив із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці. "Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого", - заявив він.

Комендантську годину в столиці запровадили з 24 лютого у зв'язку зі введенням воєнного стану через вторгнення вторгнення російських військ на територію України. До суботи вона діяла з 22:00 до 07:00.

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Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Тривають бої на багатьох напрямках

За даними генерального штабу Збройних сил України, основною метою російських військ є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до анексованого РФ Криму.

За підсумками ночі суботи радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що РФ не змогла досягти жодної "тактично-оперативної переваги" в Україні.

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