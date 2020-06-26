 У Києві збільшується кількість важких випадків COVID-19 - Кличко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2020

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У Києві збільшується кількість важких випадків COVID-19 - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вказує на зростання кількості важких хворих із коронавірусом. На цьому тлі місто посилює карантин: ресторани працюватимуть лише до десятої вечора.

Міський голова Києва Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко

Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, за минулу добу зросла на 101, при цьому у місті збільшується і число пацієнтів з важким перебігом COVID-19. Про це у середу, 1 липня, заявив київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 101 людину. Захворіли, зокрема, й семеро медиків. На сьогодні в столиці вже 5138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко. 

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Більше важких хворих на COVID-19

За словами міського голови, у Києві збільшується кількість інфікованих коронавірусом із важким перебігом хвороби. "На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх на сьогодні 48. Семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легенів", - повідомив Кличко.

Загалом, зазначає мер, у лікарнях з діагнозом COVID-19 зараз перебувають 274 киянина, серед них - 11 дітей. З підозрою на цю хворобу госпіталізовано 66 осіб.

До того ж, додав Кличко, у лікарнях міста 442 особи лікуються від пневмонії. Лише за минулу добу госпіталізували 40 пацієнтів із цим діагнозом.

Київ посилює карантин

На цьому тлі міська влада вирішила посилити протиепідемічні заходи. За словами Кличка, такий крок здійснено відповідно до постанови уряду України.

"Хочу повідомити, що відповідно до постанови уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, зокрема кінотеатрів, - до 22:00", - заявив мер Києва. Він додав, що проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного чи рекламного характеру також буде дозволено не пізніше десятої вечора.

У разі початку другої хвилі епідемії COVID-19 місто підготувало для прийому інфікованих коронавірусом майже 800 ліжок у медичних закладах, зазначив Кличко. Він додав, що лікарні першої хвилі, розраховані майже на 900 ліжок, зараз заповнені на 31 відсоток.

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