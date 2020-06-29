 Коронавірус: в Україні понад 24 тисячі активних випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

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Новини

Коронавірус: в Україні понад 24 тисячі активних випадків COVID-19

Протягом останньої доби в Україні підтверджено 706 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом на COVID-19 зараз хворіють більше 24 тисяч осіб.

Кількість активних випадків хвороби COVID-19 в Україні сягнула 24 тисяч

Кількість активних випадків хвороби COVID-19 в Україні сягнула 24 тисяч

Станом на вівторок, 30 червня, в Україні загалом підтверджено 44,3 тисячі випадки COVID-19, з них протягом останньої доби виявлено 706 нових випадків захворювання. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

При цьому кількість активних хворих зараз становить 24060 людей, з них - 4,7 тисячі осіб перебувають у лікарнях, а 92 людини підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

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Із загальної кількості інфікованих коронавірусом вже 19115 осіб одужали, з них шпиталізації потребували 11836 осіб. 1159 людей померли внаслідок COVID-19.

Найбільше хворих- у Чернівецькій області

Як і раніше, Чернівецька область залишається лідером в Україні за кількістю заражень коронавірусом на 100 тисяч населення. Зараз ця цифра у регіоні становить 301,6. Відповідний показник у Львівській та Рівненській областях, що посідають друге та третє місце у цьому "антирейтингу", становить 180,9 та 162,5 інфікованих на 100 тисяч мешканців регіону.

Однак в абсолютному вимірі найбільше хворих на COVID-19 за час епідемії виявлено у Львівській області - 5435 особи. Слідом йдуть Київ та Чернівецька область, де ця цифра є дещо нижчою - 5037 та 4801 відповідно.

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