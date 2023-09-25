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У Курську вдарили по аеродрому з керівництвом полку РФ - ЗМІ

Євгенія Наконечна
25 вересня 2023 р.

На аеродромі "Халино" в Росії вибухнув дрон. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці пишуть, що уражене керівництво російського авіаполку. Ще один безпілотник нібито влучив у будівлю МВС.

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Пожежа на аеродромі в Курську (фото з архіву)
Пожежа на аеродромі в Курську (фото з архіву)Фото: TASS/dpa/picture alliance

На аеродромі "Халино" поблизу Курська в Росії дрон атакував керівництво авіаційного полку, повідомляє в понеділок, 25 вересня, низка українських видань з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

"Українська правда" пише, що на аеродромі "Халино" ("Курск-Восточный") дрон ударив по приміщенню, де перебувало керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова. Внаслідок атаки нібито дістали поранення або загинули: командир 14-го авіаполку; його заступник; група офіцерів-авіаторів; працівники аеродрому та представник військової контррозвідки Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

"РБК-Україна" зазначає, що була застосована нова тактика: дрон на підльоті до аеродрому "перехопили" засоби російської радіоелектронної боротьби, і лише потім на землі здетонували боєприпаси. "Коли делегація спробувала оглянути "трофейний" безпілотник, сталася детонація боєприпасу", - розповів співрозмовник.

Російські Telegram-канали також повідомляли про вибухи на аеродромі. Офіційно інформація не підтверджена.

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У Курську влучили в будівлю російського МВС - ЗМІ

Крім того, Liga.net пише, що один з дронів нібито влучив у будівлю міністерства внутрішніх справ (МВС) РФ. Співрозмовники видання говорять, що це було "продовження атак у Курську", зокрема - на будівлю ФСБ і нафтопереробний завод (НПЗ) 24 вересня.

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт каже, що "в центральному окрузі Курська через атаку українських безпілотників є пошкодження кількох приватних домоволодінь і даху адміністративної будівлі". Про яку саме адмінбудівлю йдеться, він не уточнює.

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