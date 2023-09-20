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ПолітикаРосійська Федерація

У Підмосков'ї підірвали два літаки та гелікоптер - розвідка

Роман Губа
20 вересня 2023 р.

ГУР каже, що "невідомі особи" на російському аеродромі "Чкаловський" заклали вибухівку та підірвали два літаки й один гелікоптер, суттєво їх пошкодивши. Тим часом у Воронезькій області РФ розбився винищувач Су-34.

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Російський Ан-148
Російський Ан-148Фото: picture-alliance/dpa/Press-service of Russian Emergency Situations Ministry

Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у російському Підмосков'ї, заявило в середу, 20 вересня, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

За даними розвідки, "невідомі особи" заклали вибухівку на аеродромі "Чкаловський" 18 вересня. Внаслідок вибуху суттєві пошкодження дістали літаки авіаційного полку спеціального призначення Ан-148 та Іл-20. "Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення", - йдеться в повідомленні. 

Ще один літак Ан-148, який стояв поруч, отримав незначні ушкодження. У гелікоптера Мі-28Н пошкодило хвостову частину. Як стверджує ГУР, його раніше активно залучали до збиття ударних дронів над Московською областю РФ. 

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Винищувач Су-34 впав у Воронезькій області

Тим часом у середу в Воронезькій області РФ упав російський фронтовий винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це з посиланням на російське міноборони повідомляють державні пропагандистські агентства.

За їхніми даними, екіпаж катапультувався. Причиною авіакатастрофи називають відмову електроніки.

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