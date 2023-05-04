У Краснодарському краї РФ палав нафтопереробний завод

На Ільському нафтопереробному заводі загорілись резервуари з нафтопродуктами. Російська влада каже, що пожежу на НПЗ спровокував безпілотник. Вогонь вдалося загасити.

22 хв. тому 22 хв. тому

22 хв. тому 22 хв. тому

У російському Краснодарському краї вже другу добу поспіль фіксують займання резервуарів з нафтопродуктами.

Цього разу в ніч на четвер, 4 травня, запалала одна з ємностей Ільського нафтопереробного заводу (НПЗ). Як повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, пожежу приборкували 167 вогнеборців і 37 одиниць техніки. Їм вдалося локалізувати, а потім і повністю загасити полум'я, написав він у Telegram.

Про причини займання губернатор нічого не сказав. Водночас російські державні пропагандистські видання з посиланням на екстрені служби пишуть, що пожежу на НПЗ спричинив безпілотник.

За даними представників російської вдали, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Напередодні внаслідок влучення невідомого дрона спалахнула пожежа на нафтобазі в селі Волна Краснодарського краю РФ, розташована неподалік від порту Тамань і відносно близько до Кримського мосту.

Цим подіям передувала пожежа на нафтобазі у Севастополі в анексованому росіянами Криму, що спалахнула 29 квітня.

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