 У кількох музеях Берліна стались масштабні акти вандалізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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У кількох музеях Берліна стались масштабні акти вандалізму

Атака на території Музейного острова стала однією з наймасштабніших в історії післявоєнної Німеччини. Невідомі пошкодили саркофаги, скульптури і полотна XIX століття.

Музейний острів у Берліні

Музейний острів у Берліні

Не менш 70 творів мистецтва у берлінських музеях постраждали від дій невідомих вандалів, пише німецьке видання Die Zeit у вівторок, 20 жовтня. Один або кілька невідомих заляпали маслянистою рідиною єгипетські саркофаги, кам'яні скульптури, а також полотна XIX століття.

Інциденти в Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та низці інших сталися ще 3 жовтня, однак ні громадськість, ні інші культурні установи не були поставлені до відома щодо цього, наголошує видання. За його даними, атака на території Музейного острова стала однією з наймасштабніших в історії післявоєнної Німеччини.

Поліція Берліна і Фонд прусської культурної спадщини підтвердили журналістам Die Zeit і радіостанції Deutschlandfunk факти вандалізму. Триває розслідування, про мотиви вандалів поки невідомо.

Музейний острів, де розташовані названі музеї, як унікальний архітектурний та культурний ансамбль з 1999 року включений у Світову спадщину ЮНЕСКО.

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