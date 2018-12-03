У кількох музеях Берліна стались масштабні акти вандалізму

Не менш 70 творів мистецтва у берлінських музеях постраждали від дій невідомих вандалів, пише німецьке видання Die Zeit у вівторок, 20 жовтня. Один або кілька невідомих заляпали маслянистою рідиною єгипетські саркофаги, кам'яні скульптури, а також полотна XIX століття.

Інциденти в Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та низці інших сталися ще 3 жовтня, однак ні громадськість, ні інші культурні установи не були поставлені до відома щодо цього, наголошує видання. За його даними, атака на території Музейного острова стала однією з наймасштабніших в історії післявоєнної Німеччини.

Поліція Берліна і Фонд прусської культурної спадщини підтвердили журналістам Die Zeit і радіостанції Deutschlandfunk факти вандалізму. Триває розслідування, про мотиви вандалів поки невідомо.

Музейний острів, де розташовані названі музеї, як унікальний архітектурний та культурний ансамбль з 1999 року включений у Світову спадщину ЮНЕСКО.